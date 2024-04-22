В Подмосковье состоялся всероссийский турнир по гандболу «Герои Города»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В Чехове прошёл всероссийский турнир по гандболу «Герои Города». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проводились в дворце спорта «Олимпийский» имени В. Максимова городского округа Чехов среди команд любителей и профессионалов.
Кроме этого, на соревнованиях присутствовали почетные гости: игрок гандбольного клуба «Чеховские медведи» Донат Морозов, президент Федерации гандбола Московской области Олег Жолобов и гендиректор Федерации гандбола Московской области Александр Сафонов.
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«По итогам игр среди профессионалов первое место заняла команда «Университет-Спорта». В женском зачете первое место заняли спортсменки из «РусФуТим». Среди любительских мужских команд победу одержали представители клуба «Пегас». Также среди юношеских команда обладателями золота стали представители «Вымпел юноши». А в категории «Девушки» награды золотые медали достались спортсменкам из команды «Губернские песцы», — отметили в министерстве.
Кроме этого, на соревнованиях присутствовали почетные гости: игрок гандбольного клуба «Чеховские медведи» Донат Морозов, президент Федерации гандбола Московской области Олег Жолобов и гендиректор Федерации гандбола Московской области Александр Сафонов.
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Мира Полтева