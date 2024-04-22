Радио1
Главная / Новости / Спорт/ В Подмосковье состоялся всероссийский турнир по гандболу «Герои Города»

В Подмосковье состоялся всероссийский турнир по гандболу «Герои Города»

22 апреля 2024, 11:29
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Оригинал
В Чехове прошёл всероссийский турнир по гандболу «Герои Города». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проводились в дворце спорта «Олимпийский» имени В. Максимова городского округа Чехов среди команд любителей и профессионалов.

«По итогам игр среди профессионалов первое место заняла команда «Университет-Спорта». В женском зачете первое место заняли спортсменки из «РусФуТим». Среди любительских мужских команд победу одержали представители клуба «Пегас». Также среди юношеских команда обладателями золота стали представители «Вымпел юноши». А в категории «Девушки» награды золотые медали достались спортсменкам из команды «Губернские песцы», — отметили в министерстве.



Кроме этого, на соревнованиях присутствовали почетные гости: игрок гандбольного клуба «Чеховские медведи» Донат Морозов, президент Федерации гандбола Московской области Олег Жолобов и гендиректор Федерации гандбола Московской области Александр Сафонов.

Читайте также:

Девять команд выступят в финале епархиального турнира по шашкам в Ступине

Пловец из Подмосковья завоевал пять медалей на чемпионате России среди глухих

В Подмосковье подвели итоги фестиваля «Первенство Триумфаторов»
#чехов
#медали
#награды
#президент
#чеховские соревнования
«Манчестер Юнайтед» с трудом обыграл «Ковентри» и попал в финал Кубка Англии
21 апреля 2024, 22:34

Фото: iStock/master1305

«Манчестер Юнайтед» одержал победу в серии пенальти «Ковентри Сити» и пробился в финал Кубка Англии.

Матч в рамках полуфинала состоялся 21 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Основное время завершилось со счётом 3:3. От «Манчестер Юнайтед» голы забили Скотт Мактоминей, Гарри Магуайр и Бруну Фернандеш. В «Ковентри Сити» отличились Эллис Симмс, Каллум О'Хара и Хаджи Райт.

В дополнительное время не было забито ни одного гола, однако в серии пенальти «Манчестер Юнайтед» вырвались вперёд, забив четыре гола против двух мячей противника.

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт матч с «Манчестер Сити». Игра также состоится на лондонском стадионе «Уэмбли».

Читайте также:

Тренер Шалимов назвал самую достойную для чемпионства в Кубке России команду

Тренер Бышовец выразил надежду на приемлемую игру «Спартака» к концу сезона

«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии по футболу
#футбол
#великобритания
#матч
#игра
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тренер Шалимов назвал самую достойную для чемпионства в Кубке России команду
Тренер Шалимов назвал ЦСКА достойной для победы в Кубке командой
19 апреля 2024, 18:13

Фото: iStock/XiXinXing

Российский тренер Игорь Шалимов высказал мнение о том, что ЦСКА является наиболее достойной победы в Кубке России командой.
«ЦСКА — единственная команда, которая в Кубке каждый матч играет на 70-80% основой. Возможно, одну-две провели ротацию. А так всегда основа, и такое отношение мне очень нравится — армейцы заслуживают победы в турнире. Для «Балтики», в первую очередь, важен чемпионат, но формула Кубка не даёт сосредоточиться, потому что предстоит выезд в Ростов», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Шалимов.

Накануне в Москве состоялся матч ЦСКА и «Балтики», победу в котором со счётом 2:0 одержали армейцы.

Ранее бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец заявлял, что оптимистично смотрит на дальнейшие выступления «Спартака», особенно после матча команды с «Зенитом».

Читайте также:

Тренер Бышовец выразил надежду на приемлемую игру «Спартака» к концу сезона

«Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛ

«Балтика» установила рекорд РПЛ в XXI веке в матче с «Ахматом»
#спорт
#тренер
#матч
#кубок россии
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Футболист Семшов заявил о невозможности перехода Пиняева в английские клубы
19 апреля 2024, 18:00

Фото: РИА Новости/Михаил Шапаев

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказал мнение о том, что нападающий Сергей Пиняев не сможет перейти в английские клубы.
«Считаю, что переход Пиняева в английские клубы невозможен. Посмотрите, как играют «Манчестер Сити» и «Челси». Как туда впишется Пиняев? Сергей сам понимает, что не дотягивает до уровня таких команд. Ему нужно в «Локомотиве» стабильно играть, прогрессировать. Он еще не всегда выходит в матчах в РПЛ. Пиняеву рано думать об отъезде», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Семшов.

Он отметил, что даже у более опытных спортсменов уходило много времени на адаптацию в иностранных клубах. При этом, по его мнению, Пиняеву есть куда стремится, футболисту необходимо прогрессировать в «Локомотиве».

Ранее российский тренер Сергей Силкин заявил, что футболист Фёдор Смолов сможет принести пользу «Динамо», так как является опытным игроком.

Читайте также:

Тренер Силкин объяснил важность Смолова в «Динамо»

Экс-глава «Локомотива» Наумов назвал потерей возможный уход Миранчука из команды

Мостовой заявил о необходимости более частой игры Джикии
#спорт
#тренер
#рпл
#игры
#футболист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Девять команд выступят в финале епархиального турнира по шашкам в Ступине
19 апреля 2024, 16:40

Фото: пресс-служба Минспорта МО

21 апреля в городском округе Ступино пройдёт финал епархиального турнира по шашкам памяти Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Муниципальный этап соревнований проходил с 30 марта по 14 апреля. В нём участвовали более 200 воспитанников церковных образовательных учреждений.
«Шашки – это часть богатого культурного наследия России. Для русского народа они символизируют такие качества, как умение разрабатывать стратегию действий, выдержка и терпение. Игру часто сравнивают с реальной жизнью – каждый ход требует внимания и оценки последствий. Главный девиз шашистов – «Только вперед», – сказал президент Федерация шашек России Анатолий Никитин.
За призовые места в финале соревнований поспорят девять команд из всех благочиний региона – Видновского, Домодедовского, Люберецкого, Малинского, Монастырского, Подольского, Чеховского, Ступинского и Серпуховского.

Торжественное открытие соревнований – в 13 часов. Как отметили в министерстве, турнир стали пилотным проектом для масштабирования на другие округа.

Читайте также:

В Подмосковье подвели итоги фестиваля «Первенство Триумфаторов»

Шесть команд вступили в борьбу за Кубок Виктора Шалимова по хоккею

Велосипедистка из Подмосковья завоевала медаль Кубка России
#подмосковье
#московская область
#спорт
#минспорт мо
#турнир
#ступино
#религия
#шашки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пловец из Подмосковья завоевал пять медалей на чемпионате России среди глухих
19 апреля 2024, 16:39

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые и две серебряные медали выиграл спортсмен из городского округа Серпухов Марк Трошин на чемпионате России по плаванию спорта глухих, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«На высшую ступень пьедестала Марк Трошин поднялся по итогам заплывов на спине на 50, 100 и 200 метров. Серебряные медали подмосковному пловцу принесли заплыв стилем баттерфляй на 50 метров и заплыв вольным стилем на 50 метров», — говорится в сообщении.
Всего в чемпионате России по плаванию спорта глухих приняли участие спортсмены из 28 регионов нашей страны, а также представители Белоруссии. Соревнования проводились с 11 по 17 апреля в столице Мордовии Саранске.

Ранее сообщалось, что в Московской области подвели итоги спортивного фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья «Первенство Триумфаторов».

Читайте также:

WADA не получило денежный взнос от России

Тренер Бышовец выразил надежду на приемлемую игру «Спартака» к концу сезона

Тренер Силкин объяснил важность Смолова в «Динамо»
#спорт
#плавание
#минспорт мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
WADA не получило денежный взнос от России
В WADA заявили о невыплате Россией обязательных взносов на $1,2 млн за 2023 год
19 апреля 2024, 12:34

Фото: iStock/Valerii Evlakhov

Всемирное антидопинговое агентство не получило от России взнос за 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба организации.
«Пока что мы не получили взнос России на 2023 год. Сумма составляет $1 267 023», — заявили в WADA.

Прежде о принятии решения об осуществлении выплаты было сообщено в феврале текущего года. Об этом рассказал лава Минспорта России Олег Матыцин. Однако проблемы с получением взноса уже случались. Причиной задержки платежей стали ограничения в банковской системе, которые возникли после введения санкций.

Читайте также:

WADA признало невиновной тренера Валиевой в допинговом скандале

Вяльбе подвергла критике WADA

Глава WADA Банька пригрозил иностранцам санкциями за участие в Играх дружбы
#задержки
#выплаты
#минспорта
#взнос
#ограничения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тренер Бышовец выразил надежду на приемлемую игру «Спартака» к концу сезона
18 апреля 2024, 16:14

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец заявил, что оптимистично смотрит на дальнейшие выступления «Спартака», особенно после матча команды с «Зенитом».
«Хорошее впечатление от матча и от результата. «Зенит» решил свою задачу. В «Спартаке» произошли изменения. Футболисты красно-белых почувствовали ответственность из-за смены тренера. Есть определенный оптимизм в том, что «Спартак» выступит вполне приемлемо в концовке сезона», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Бышовец.

Матч «Зенит» — «Спартак» завершился ничьей.

До этого московский «Спартак» проиграл «Сочи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол был забит на 76-й минуте защитником «Сочи» Яхьей Аттийят-Аллой.

Читайте также:

«Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛ

«Балтика» установила рекорд РПЛ в XXI веке в матче с «Ахматом»

«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии по футболу
#спорт
#матч
#встреча
#спартак
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тренер Силкин объяснил важность Смолова в «Динамо»
Тренер Силкин назвал Смолова опытным игроком
18 апреля 2024, 16:00

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российский тренер Сергей Силкин заявил, что футболист Фёдор Смолов сможет принести пользу «Динамо», так как является опытным игроком.
Поэтому, считает специалист, с ним имеет смысл продлить контракт клубу.

«Нужно ли продлевать контракт со Смоловым? Это нужно спросить у Лички. Опытный игрок никогда не будет лишним, главное, чтобы он был в помощь команде. Смолов не молодой, но что-то еще он может. Какую-то пользу ещё может принести «Динамо», но решать руководству», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявлял, что возможный уход футболиста Антона Миранчука будет большой потерей для клуба.

Читайте также:

Экс-глава «Локомотива» Наумов назвал потерей возможный уход Миранчука из команды

Булыкин озвучил существенный недостаток Карпина

Мостовой заявил о необходимости более частой игры Джикии
#спорт
#игры
#футбол
#контракт
#спортсмены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье подвели итоги фестиваля «Первенство Триумфаторов»
18 апреля 2024, 15:31

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

Спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья «Первенство Триумфаторов», приуроченный к десятилетию Паралимпийских игр в Сочи, состоялся в марте в Пушкинском округе, власти Московской области приняли участие в подведении итогов фестиваля и вручении наград, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы с большим удовольствием поддерживаем такие мероприятия. Спасибо организаторам за то, что вы делаете. Особые слова благодарности я хотела бы выразить председателю правления Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница» Игорю Гундерову за помощь нашим ребятам, которые вернулись из зоны СВО», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.
В фестивале приняли участие более 50 спортсменов-колясочников из столичного региона и Белоруссии. Для них были организованы соревнования по игре в дартс и настольный теннис, а также мастер-классы по пулевой стрельбе, армрестлингу, бочче, фехтованию и настольному теннису.

Кроме того, в рамках фестиваля была организована выставка технических средств реабилитации. Площадку для фестиваля предоставил торгово-развлекательный центр «Акварель».

Читайте также:

Экс-глава «Локомотива» Наумов назвал потерей возможный уход Миранчука из команды

Велосипедистка из Подмосковья завоевала медаль Кубка России

Участниками Кубка России по волейболу сидя стали 19 команд
#спорт
#паралимпийцы
#екатерина швелидзе
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф