Турнир по парусному спорту проведут в Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В городском округе Пушкинский пройдет турнир по парусному спорту. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования Tenzor International Cup2024 пройдут с 30 мая по 2 июня в акватории Пестовского водохранилища.
«История парусного спорта богата традициями, событиями и людьми. <…> Важность турниров имени знаковых людей возрастает – такие события становятся порталом в мир парусной истории. Я был лично знаком с Игорем Викторовичем Ченцовым, мы общались на регатах, куда он приезжал с делегацией. Это один из ярких деятелей, который долгие годы активно помогал развитию паруса в России» – поделился самый старший участник регаты Дмитрий Берёзкин.
Стоит отметить, что на сегодняшний уже подтвердили участие участие 30 команд и более 120 яхтсменов
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