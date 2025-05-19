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Стало известно, сколько заработал вдовец Заворотнюк на своей школе фигурного катания

Вдовец Заворотнюк Петр Чернышев заработал на своей школе 265 млн рублей
Петр Чернышев (Фото: РИА Новости/ Владимир Трефилов)

Петр Чернышев (Фото: РИА Новости/ Владимир Трефилов)

Вдовец Заворотнюк Петр Чернышев заработал на своей школе 265 млн рублей. Об этом пишут «Страсти».
В 2012 году спортсмен открыл свою школу фигурного катания. Согласно информации из открытых источников, за прошлый год ООО «Школа Петра Чернышева» заработала 265,7 млн рублей, из них 20,7 млн рублей — чистой прибыли.

Задолженностей и текущих судебных дел в отношении школы Чернышева нет. В 2024 году в отношении учреждения было заведено исполнительное производство, однако фигурист уже погасил этот долг.

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#школа
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#спортсмен
#фигурист
Вагнер Лав: ЦСКА-2008 мог выиграть Лигу чемпионов
19 мая 2025, 13:23

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал заявление Валерия Газзаева о том, что «армейский клуб» образца 2008 года мог стать победителем Лиги Чемпионов, передает Metaratings.ru.
«У нас действительно была очень хорошая сыгранность, очень хорошая сплочённость. Мы уже играли вместе на протяжении четырёх лет, отлично сыгрались», — отметил Вагнер Лав.

По словам бывшего нападающего, у них были отличные шансы стать победителями этого турнира.

В сезоне-2008/09 ЦСКА выступал в Кубке УЕФА — российский клуб выиграл все матчи в группе, однако выбыл из турнира на стадии 1/8 финала.

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#деньги
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Инвестор «Химок» Садыгов нашел деньги для погашения долгов перед игроками
19 мая 2025, 12:59

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

У инвестора «Химок» из Подмосковья Туфана Садыгова есть средства, чтобы погасить долги перед игроками. Как пишет Metaratings.ru, клуб получит лицензию РФС-1 для участия в РПЛ.
Журналисты уточнили, что погашение долгов начнется в понедельник. Если в клубе успеют рассчитаться со всеми задолженностями до 23 мая, тогда вопрос с лицензией чисто технический.

По данным обозревателей, самые серьезные проблемы с лицензированием испытывает «Черноморец». Команда так и не решила вопрос с домашним стадионом в Новороссийске, который не соответствует требованиям РПЛ, а с хозяевами сочинского стадиона «Фишт» договоренностей еще нет.

Кроме того, получить лицензию РФС-1 хочет «СКА-Хабаровск». Команда бьется за пятое место с «Уралом» в лиге МЕЛБЕТ. Если «Черноморца» (третья строчка) не допустят, то клуб попадет в стыки. У дальневосточной команды вопрос с оборудованием для Fan ID.

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В Госдуме объяснили, почему Загитовой отказали в строительстве школы в Казани
Журова об отказе Загитовой в строительстве школы: Средства нужны на другое
18 мая 2025, 18:34

Алина Загитова (фото: Telegram @azagitova_official)

Депутат Госдумы России Светлана Журова объяснила, почему фигуристке Алине Загитовой отказали в строительстве школы в Казани, сообщает «ВсеПроСпорт».
По словам Журовой, сейчас не время строить объект на миллиард рублей.

«И для страны, и для республики непростой период, есть много других направлений, на которые нужны средства», — подчеркнула депутат.

Школа Загитовой может появиться в Казани в уже построенном спортивном объекте, заключила Журова.

В феврале прошлого года сообщалось, что Алина Загитова станет генеральным менеджером собственной школы в Казани.

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#школа
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#депутат
#фигурное катание
#спорт
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Все титулы мира, скандал с Медведевой и несправедливые придирки Губерниева: Алине Загитовой — 23 года
18 мая 2025, 15:42

Алина Загитова (Фото: Instagram*@azagitova)

Сегодня, 18 мая, свой день рождения отмечает одна из самых титулованных фигуристок страны Алина Загитова. Ей исполняется 23 года. Впервые о спортсменке заговорили в 2016 году после ее выступления в финале юниорской серии Гран-При в Марселе, где она установила три юниорских мировых рекорда.
За последующие три года карьеры спортсменка выиграла все титулы в мировом фигурном катании, и в конце 2019 года объявила о паузе в выступлениях. О том, как сейчас живет фигуристка, читайте в материале «Радио 1».


Старт карьеры


Алина Загитова родилась 18 мая 2002 года в Ижевске. Ее родителями стали хоккейный тренер, в прошлом профессиональный хоккеист Ильназ Загитов и домохозяйка Лейсан Загитова.

Алина Загитова начала свою карьеру в фигурном катании в возрасте четырёх лет в городе Альметьевск, Республика Татарстан. В этот город семья Загитовых переехала, когда Ильназ Загитов получил предложение тренировать местную хоккейную команду. Первым тренером Алины стала Дамира Пичугина.

В 2008 году семья вернулась в Ижевск, и Загитова начала заниматься фигурным катанием под руководством тренера Натальи Антипиной. В возрасте шести лет она перешла в секцию художественной гимнастики, но вскоре мать снова привела её на каток. За время своего детства Загитова семь раз пыталась оставить фигурное катание и всегда возвращалась на лед.

Поворотным моментом в жизни Загитовой стал переезд её семьи в столицу в 2014 году. Родители искали для неё новые стимулы и верили, что переход к опытному тренеру откроет перед ней больше перспектив для развития. Алина Загитова успешно прошла отбор в группу к Этери Тутберидзе, и уже через два года продемонстрировала впечатляющие результаты на этапе юниорского Гран-при.

Звезда фигурного катания


Алина Загитова (Фото: Instagram*@azagitova)

В конце 2016 года Алина стала победительницей юниорского этапа Гран-При в Марселе. Она также установила три мировых рекорда среди юниоров: по баллам за обе программы и по общей сумме баллов.

В дебютном для себя взрослом чемпионате России, который состоялся зимой 2016 года, она заняла второе место. А весной 2017 года она одержала победу на юниорском первенстве. Загитова получила право представлять Россию на чемпионате мира среди юниоров в Тайбэе, и она уверенно выиграла.

Загитова дважды выступала на чемпионатах Европы и дважды — на чемпионатах мира. На европейском первенстве она стала обладательницей золотой и серебряной медалей. На чемпионате мира она смогла одержать победу только со второй попытки, в 2019 году, а в первый раз осталась без награды.

Алина Загитова (Фото: Instagram*@azagitova)

В 2018 году на Олимпийских играх в Пхёнчхане Алина Загитова продемонстрировала выдающееся мастерство, установив новый мировой рекорд в короткой программе — 82,92 балла. В произвольной программе «Дон Кихот» она продемонстрировала уникальное выступление, выполнив все прыжки во второй части программы, что повысило их стоимость на 10%.

За три с половиной года упорной работы Алина Загитова выиграла все титулы в мировом фигурном катании, собрав так называемый «большой шлем». Она стала первой в истории России и второй в мире фигуристкой, добившейся такого достижения.

13 декабря 2019 года фигуристка сообщила о своём решении завершить спортивную карьеру. Она отметила, что не собирается уходить из фигурного катания, однако с тех пор не участвует в соревнованиях.

После звездной карьеры


Алина Загитова (Фото: Instagram*@azagitova)

В 2020 году она успешно завершила обучение в школе и стала студенткой факультета журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Её специализация — «Продюсирование и культурная политика». Обучение на факультете завершилось в июле 2024 года. Одновременно с этим спортсменка начала обучение в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма по специальности «Подготовка спортсменов в области фигурного катания на коньках».

В 2020 году, когда Загитова начала свою карьеру на телевидении, ей предложили стать соведущей Алексея Ягудина в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Её дебют был успешным, и она продолжила вести проект в последующих сезонах. В 2021 году она впервые попробовала себя в качестве спортивного журналиста, освещая чемпионат России по фигурному катанию. Позже она также освещала зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине.

Алина Загитова по-прежнему выходит на лед, но уже в качестве участника ледовых шоу. В 2023 году фигуристка запустила собственный бренд одежды AZ и активно участвует в рекламных компаниях, что приносит спортсменке неплохие доходы.

Фигуристке Алине Загитовой отказали в строительстве спортивной школы в Казани
Фигуристке Алине Загитовой отказали в строительстве спортивной школы в Казани

Скандалы


Алина Загитова (Фото: Instagram*@azagitova)


Олимпиада 2018


Первый крупный скандал, в котором фигурировало имя Загитовой, произошёл на Олимпийских играх 2018 года, когда схлестнулись две ученицы Этери Тутберидзе — Евгения Медведева и Алина Загитова. 18-летняя Женя к тому времени имела все титулы, кроме олимпийского, а 15-летняя Алина проводила первый взрослый сезон, но владела сложнейшим на тот момент каскадом тройной лутц — тройной риттбергер.

В финале российские спортсменки сражались за золото, и минимальное преимущество получила младшая Алина, заработав 82,92 балла против 81,61 балла Медведевой. После объявления результатов Евгения со слезами набросилась на Тутберидзе, обвинив ее в том, что тренер лишила ее медали, не придержав Загитову на юниорском уровне еще на сезон.

Победа Алины Загитовой была для всех неожиданностью, многие до сих пор считают, что Медведева была более достойна медали, нежели новичок Алина. Как бы то ни было, золотая медаль на олимпиаде решала, кто из спортсменок будет владеть «большим шлемом», и выиграла Загитова. Медведева после скандала сменила тренера, уехала в Канаду и еще раз пыталась покорить вершину фигурного катания, но добиться бывалого успеха не смогла. Бывшие соперницы Медведева и Загитова не общаются по сей день.

Уроки языка от Губерниева


Алина Загитова (Фото: Instagram*@azagitova)

Когда Алина выразила желание стать телеведущей после завершения карьеры, Дмитрий Губерниев не смог удержаться от насмешек. Он обратил внимание на то, что девушка, несмотря на обучение на факультете журналистики, продолжает допускать ошибки в речи. Недавно Загитова охарактеризовала представление Татьяны Навки как «сказочную сказку», на что Губерниев написал в соцсетях:

«Над техничной техникой речистой речи и мастерским мастерством эфирного выступления в эфире или публичного выступления перед публикой Загитовой нужно работать. Тут три занятия со мной уже не помогут, надо в районе четырех-пяти занятных занятий».

Еще один урок для Загитовой от Дмитрия Губерниева последовал после ее поста в интернете, где спортсменка назвала свою кошку «Помошница». Губерниев сделал репост публикации Алины и оставил свой комментарий:

«Друзья, всем русский язык! Ходим в школу и читаем книги!».

На придирку Губерниева Алина ответила, у него «очень много свободного времени, чтобы комментировать происходящее».


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Бэкхэм сделал неожиданный подарок Овечкину за рекорд в НХЛ
Дэвид Бекхэм подарил хоккеисту Александру Овечкину бутсы за рекорд в НХЛ
18 мая 2025, 13:05

Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/Алексей Алексеев)

Бутсы за рекорд в НХЛ подарил хоккеисту Александру Овечкину экс-футболист английской сборной Дэвид Бэкхэм. Об этом в соцсетях сообщила жена российского бомбардира Анастасия Шубская. На бутсах есть автограф и поздравления по случаю снайперского рекорда.
«Огромные поздравления с 895 голами — немного больше, чем у меня», — написано на белых бутсах.
Шубская поблагодарила английского спортсмена, выложив видео в сториз в соцсетях.

На счету Овечкина 897 шайб, мужчина побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в 894 шайбы.

«Вашингтон» уступил «Каролине Харрикейнз» в серии со счетом 1-4, завершив борьбу за Кубок Стэнли.

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