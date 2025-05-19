Стало известно, сколько заработал вдовец Заворотнюк на своей школе фигурного катания

Сегодня, 18 мая, свой день рождения отмечает одна из самых титулованных фигуристок страны Алина Загитова. Ей исполняется 23 года. Впервые о спортсменке заговорили в 2016 году после ее выступления в финале юниорской серии Гран-При в Марселе, где она установила три юниорских мировых рекорда.