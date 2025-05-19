Стало известно, сколько заработал вдовец Заворотнюк на своей школе фигурного катания

Петр Чернышев (Фото: РИА Новости/ Владимир Трефилов)
Вдовец Заворотнюк Петр Чернышев заработал на своей школе 265 млн рублей. Об этом пишут «Страсти».
В 2012 году спортсмен открыл свою школу фигурного катания. Согласно информации из открытых источников, за прошлый год ООО «Школа Петра Чернышева» заработала 265,7 млн рублей, из них 20,7 млн рублей — чистой прибыли.
Задолженностей и текущих судебных дел в отношении школы Чернышева нет. В 2024 году в отношении учреждения было заведено исполнительное производство, однако фигурист уже погасил этот долг.
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Задолженностей и текущих судебных дел в отношении школы Чернышева нет. В 2024 году в отношении учреждения было заведено исполнительное производство, однако фигурист уже погасил этот долг.
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Екатерина Коршунова