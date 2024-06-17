Вячеслав Быков: ЧЕ по футболу не хватает российской сборной и болельщиков

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков считает, что чемпионату Европы по футболу не хватает сборной и болельщиков из России.
«Я люблю футбол, но наших нет, и это отражается на моём просмотре. Пока не смотрел матчи, но начну смотреть. Надеюсь, что на чемпионате Европы будут сюрпризы. Хочется увидеть побольше голов, хотя это и сложнее, чем в хоккее забивать», — рассказал Быков в интервью Metaratings.ru.
Он также считает, что иностранцам не хватает российских болельщиков, которые красиво поддерживают свою сборную. Россияне, по мнению Быкова, умеют ценить успехи не только российских игроков, но и мастерство соперников. Кроме того, открытые и дружелюбные болельщики из России умеют из подобных спортивных мероприятий устраивать настоящие праздники.
Напомним, Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
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