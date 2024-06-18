Газзаев оценил переход нападающего «Ариса» Артема Шуманского в ЦСКА

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев специально оценил переход нападающего «Ариса» Артема Шуманского в ЦСКА.
«Думаю, Шуманского берут на перспективу. Посмотрим, как он себя проявит. Что касается комплектования команды, то давайте откроем турнирную таблицу. Какое место занял ЦСКА в прошлом сезоне? Шестое. К сожалению, в последнее время ЦСКА – это клуб с большими традициями, но с не очень большими амбициями», — заявил Газзаев в интервью Metaratings.ru.
По его словам, клубу стоит приглашать футболистов, которые могут бороться за чемпионство.
Газзаев отметил, что ЦСКА необходимо обратить внимание на грамотную трансферную политику. Он напомнил, что «армейцы» ранее всегда боролись исключительно за первое место, а второе принималось как провал. На сегодняшний день, по словам бывшего главного тренера ЦСКА, у клуба изменилась психология, и их устраивает тот факт, что они больше не борются за первое место.
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