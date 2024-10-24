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ФК «Красное Знамя» завершит чемпионат Московской области домашним матчем

24 октября 2024, 18:07
Фото: сайт ФК «Красное Знамя»

Фото: сайт ФК «Красное Знамя»

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В субботу ногинский футбольный клуб «Красное Знамя» проведёт заключительный матч чемпионата Московской области. Об этом сообщается на сайте команды.
«Соперником клуба в 30-м туре станет СШ «Лыткарино». Ждём болельщиков и любителей футбола 26 октября в 14:00 на стадионе «Знамя» по адресу: Ногинск, Санаторная ул., 3. Вход для болельщиков будет свободным», – говорится в сообщении.

Фото: сайт ФК «Красное Знамя»



Перед последней игрой турнира подопечные тренера Георгия Бычкова занимают первое место в турнирной таблице с 68 очками. Столько же – у ФК «Металлург Видное». На третье позиции – ФК «Восток» из Электростали.

Фото: сайт ФК «Красное Знамя»

«Красное Знамя» – российский футбольный клуб из Ногинска. В первенствах СССР и России выступал под названиями «Спартак», «Труд» (Глухово), «Автомобилист» и «Знамя».

В 2024 году стал участником лиги «А» чемпионата Московской области в рамках III дивизиона (ЛФК).

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#московская область
#богородский городской округ
Глава Реутова Науменко поздравил легенду футбола Чанова с днём рождения
24 октября 2024, 18:48

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Глава Реутова Филипп Науменко поздравил легендарного советского футболиста, вратаря и тренера Вячеслава Чанова с 73-летием. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
День рождения спортсмен отметил 23 октября. Футболист принимал поздравления в торжественной обстановке в спортшколе на стадионе «Приалит».
«Я сам в детстве тренировался у Вячеслава Викторовича и благодарен ему за закалку и пример, который он подает воспитанникам. Горжусь, что такие люди работают в нашем городе. От всей души поздравляю Вячеслава Чанова. Желаю здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях», – написал Науменко в своём телеграм-канале.
Чанов считается легендой отечественного футбола. На его счету – множество побед и наград. Футболист не раз входил в список 33 лучших игроков чемпионатов СССР. Тренерский талант спортсмена подарил российскому футболу много звёзд.

Вячеслав Чанов сыграл большую роль в развитии спорта в Реутове. Вместе со знаменитым воспитанником Игорем Акинфеевым футболист основал на стадионе «Приалит» Академию вратарского мастерства.

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#московская область
#игорь акинфеев
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Сбежавший в США фигурист Десятов отстранён из-за секс-скандала
Фигуриста Ивана Десятова отстранили из-за секса с несовершеннолетней
24 октября 2024, 18:34

Фото: istockphoto/Artur Didyk

Американская федерация фигурного катания (U. S. Figure Skating) отстранила от участия в соревнованиях выступающего под флагом США уроженца Москвы Ивана Десятова. Его подозревают в сексуальной связи с несовершеннолетней.
Бывший россиянин выступает в танцах на льду, где его партнёршей является Изабелла Флорес, напоминает «Спорт-Экспресс». Другой его партнёрше, сексуальной, на момент полового контакта, по сведениям источника, ещё не исполнилось 16 лет, то есть она не достигла возраста согласия. Если вина фигуриста будет доказана, то отстранение от участия в стартах будет не самым страшным наказанием для него. Спортсмену в этом случае светит реальный тюремный срок.

Ивану Десятову 23 года, в России он катался в паре с Ириной Хаврониной. Затем он решил сменить спортивное гражданство и начал выступать под флагом Белоруссии. Там его партнёршей стала Екатерина Андреева. Но и там непоседа долго не задержался и решил переехать в США. Причём для того, чтобы заплатить компенсацию за очередную смену спортивного гражданства белорусской федерации (так в союзном государстве положено по закону - прим. ред.), ему пришлось клянчить деньги у поклонников в социальных сетях (так называемый краудфандинг).

Насобирав искомые 25 тысяч долларов, фигурист уехал за океан. Поначалу спортивная карьера у Девятова складывалась неплохо, но вот в сексуальных связях он не был достаточно разборчив и осторожен, за что теперь может присесть в американскую тюрьму.

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#спорт
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#деньги
#карьера
#фигурист
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Экс-врач сборной Шветский назвал источник данных о 60 препаратах в деле Валиевой
Экс-врач сборной России Шветский опроверг приём 60 лекарств Валиевой
24 октября 2024, 12:37

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший врач сборной России Филипп Шветский опроверг информацию о том, что фигуристка Камила Валиева принимала около 60 лекарственных препаратов. Отрывок из письма медика приводит издание «Советский спорт».
Напомним, что 29 февраля 2024 года спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал все её результаты с этой даты. В опубликованных документах сказано, что, по результатам исследования Федерального медико-биологического агентства, Валиева принимала порядка 60 различных разрешённых медицинских препаратов и добавок в период с 2020 по 2021 год.

Шветский, в свою очередь, отметил, что сведения о якобы приёме такого количества лекарств взяты не из истории болезни Валиевой, а из документов, по которым врач сборной отчитывается о заранее собранных препаратах перед выездом на спортивное мероприятие. В связи с этим, обвинения ложные, а лекарственной зависимости у спортсменки на самом деле нет.

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#россия
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#обвинение
#суд
#врач
#лекарства
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Студенты коломенского ГСГУ выиграли серебряные медали на соревнованиях по бадминтону
24 октября 2024, 12:16

Фото: Министерство образования Московской области

Команда факультета физической культуры и спорта Коломенского Государственного социально-гуманитарного университета завоевала серебряные медали на всероссийских соревнованиях по бадминтону среди студенческих команд, сообщает Министерство образования Московской области.
Турнир проходил в столице Республики Дагестан, Махачкале. В турнире участвовали представители 14 вузов из 10 регионов страны.

Во время соревнований коломенские спортсмены победили команды из Махачкалы, Москвы и Нижнего Новгорода. Однако в финале студенты ГСГУ проиграли сборной Казани, студентам Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма со счётом 3:1.

Сборную ГСГУ представляли Глеб Степаков, Артур Печёнкин, Владислав Добычкин, Александр Григоренко, Елена Бессонова и Анастасия Нефёдова. В прошлом году команда завоевала бронзовые медали на этих соревнованиях.

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#подмосковье
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#турнир
#спортсмены
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Фигурист Лутфуллин раскрыл грандиозные цели на сезон
23 октября 2024, 21:14

Глеб Лутфуллин (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Российский фигурист Глеб Лутфуллин поделился, что на сезон-2024/25 ставит перед собой грандиозные цели кататься всегда чисто.
«Цели грандиозные – кататься всегда чисто. Чувствую сейчас больше уверенности в себе. Конкуренция в новом сезоне будет высокая, у нас сейчас очень сильные спортсмены, и от этого ещё интересней», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Лутфуллин.

Напомним, что на контрольных прокатах сборной России фигурист Глеб Лутфуллин чисто исполнил каскад четверной тулуп.

Ранее призёр Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух заявлял, что в России падает интерес к фигурному катанию во многом из-за отсутствия международных соревнований.

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#спортсмены
#фигурист
#фигурное катание
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Гаджиев объяснил пользу Кубка России
23 октября 2024, 21:06

Фото: iStock/efks

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отметил пользу Кубка России как с точки зрения спортивного развития, так и с точки зрения финансов.
«Кубок приносит нам пользу с точки зрения финансов и с точки зрения спортивного развития. Многие критикуют новый формат соревнования. Но я поддерживаю то количество официальных игр, которое у нас есть сегодня. Это однозначно идёт на пользу спортивной составляющей. Кубок даёт многое. Даже если мы будем участвовать в еврокубках, в них будет участвовать пять команд. Остальным командам тоже нужны матчи», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Гаджиев.

Ранее бывший футболист сборной России Евгений Алдонин высказал мнение о том, что специалистам в российском футболе нужно повышать уровень профессионализма.

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#соревнования
#футболист
#спорт
#кубок россии
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Алдонин заявил о необходимости повышения профессионализма в российском футболе
23 октября 2024, 20:59

Фото: iStock/matimix

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин высказал мнение о том, что специалистам в российском футболе нужно повышать уровень профессионализма.
Так он прокомментировал слова тренера Валерия Карпина о российском футболе, который идёт не туда.

«Карпин всё разложил, это его мнение. Не надо критически смотреть на ситуацию, а думать, как улучшить российский футбол. Разделяю точку зрения Карпина по поводу профессионализма. Современный футбол отличается от того, что было 20 лет назад. На одном таланте далеко не уедешь. В Европе интенсивность выше. Людям в российском футболе нужно становиться настоящими профессионалами. Необходимо контролировать все процессы», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Алдонин.

Ранее бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Дмитрий Радченко заявил, что сегодня российские футболисты находятся далеко не на том уровне, на котором были в 1990-2000-х годах, а на порядок выше.

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#спорт
#футбол
#мнение
#футболист
#россия
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Каширские самбистки стали призёрами Всероссийских соревнований
23 октября 2024, 18:59

Фото: пресс-службе администрации г. о. Кашира

Самбистки из Каширы заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях памяти ветерана спецподразделения группы «Альфа» А. Плюснина, которые прошли в Зеленограде. В турнире участвовали более 250 юношей и девушек 14-16 лет из 30 регионов страны, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Муниципалитет представляли воспитанницы спортклуба «Кашира» им. Н. Елисеева и одноимённой спортшколы. Бронзовые медали в своих весовых категориях завоевали Мария Романова и Александра Шустрова», – говорится в сообщении.
В пресс-службе назвали самбо не только видом спортивного единоборства, но и системой развития морально-волевых качеств, патриотизма и гражданственности.

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#медали
#подмосковье
#московская область
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Стартовала регистрация на участие в новом проекте «СпортТрек»
23 октября 2024, 18:21

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Жителей Московской области пригласили принять участие в новом проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» «СпортТрек». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.
Уже стартовала регистрация на проект. Жители Подмосковья получат возможность участвовать в спортивных и образовательных мероприятиях, представить свои инициативы в сфере занятий спортом, получить поддержку в их реализации.

Проект «СпортТрек» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Он создан для всех, кто уже занимается спортом или хочет начать путь к здоровому и активному образу жизни. Он работает на базе цифровой платформы и мобильного приложения «Россия – страна возможностей».

Участники смогут выполнять различные задания, участвовать в мероприятиях, конкурсах, тренировках и получать за это баллы от платформы. Их можно будет обменять на призы.
«Наш новый проект «СпортТрек» действует как «личный тренер» – он построен на геймификации. Сейчас это самая эффективный механизм вовлечения молодежи. Участники смогут отслеживать свою физическую активность через трекеры, а за выполнение упражнений целей будут получать баллы, которые смогут обменять на призы. Этот проект – пример спорта нового поколения», – сказал исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Стать участником проекта «СпортТрек» может каждый. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте и выбрать один или несколько треков для участия.

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#спорт
#россия
#подмосковье
#московская область
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