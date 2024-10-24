ФК «Красное Знамя» завершит чемпионат Московской области домашним матчем

Самбистки из Каширы заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях памяти ветерана спецподразделения группы «Альфа» А. Плюснина, которые прошли в Зеленограде. В турнире участвовали более 250 юношей и девушек 14-16 лет из 30 регионов страны, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.