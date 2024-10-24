ФК «Красное Знамя» завершит чемпионат Московской области домашним матчем

Фото: сайт ФК «Красное Знамя»
В субботу ногинский футбольный клуб «Красное Знамя» проведёт заключительный матч чемпионата Московской области. Об этом сообщается на сайте команды.
«Соперником клуба в 30-м туре станет СШ «Лыткарино». Ждём болельщиков и любителей футбола 26 октября в 14:00 на стадионе «Знамя» по адресу: Ногинск, Санаторная ул., 3. Вход для болельщиков будет свободным», – говорится в сообщении.
Фото: сайт ФК «Красное Знамя»
Перед последней игрой турнира подопечные тренера Георгия Бычкова занимают первое место в турнирной таблице с 68 очками. Столько же – у ФК «Металлург Видное». На третье позиции – ФК «Восток» из Электростали.
Фото: сайт ФК «Красное Знамя»
«Красное Знамя» – российский футбольный клуб из Ногинска. В первенствах СССР и России выступал под названиями «Спартак», «Труд» (Глухово), «Автомобилист» и «Знамя».
В 2024 году стал участником лиги «А» чемпионата Московской области в рамках III дивизиона (ЛФК).
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