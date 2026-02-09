«Локомотив» начал поиск правого защитника на случай ухода Максима Ненахова
«Локомотив» рассматривает кандидатов на позицию правого защитника. Клуб проводит эту работу на случай возможного ухода Максима Ненахова в зимнее трансферное окно.
Как стало известно «Metaratings.ru», скауты клуба изучают игроков в турецких командах. Некоторые из этих клубов столкнулись с последствиями букмекерских скандалов и могут согласиться на продажу футболистов по цене ниже рыночной.
Ранее появилась информация, что «Краснодар» тоже ищет правого защитника. В числе вариантов клуб рассматривает Ненахова, Илью Ваханию из «Ростова» и Темиркана Сундукова из махачкалинского «Динамо».
Отметим, что Максим Ненахов выступает за «Локомотив» с июля 2021 года. Его контракт с клубом действует до июня 2028 года. За это время защитник провёл 132 матча, забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.
