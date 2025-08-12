ФНС заблокировала счета Александра Овечкина из-за проблем с ИП
Федеральная налоговая служба заблокировала счета российскому хоккеисту Александру Овечкину. Последний не присылал декларации по своему ИП с 2023 года.
По данным telegram-канала «Mash на спорте», налоговая постепенно блокировала счета спортсмена с момента, когда он не предоставил декларацию об ИП. Таким образом, в 2023 году было заблокировано два счета, в 2024-м — еще два, а в конце июля 2025-го — еще один.
В сообщении отмечается, что долгов Овечкин не имеет. Единственная проблема с предоставлением декларации по ИП. Ее он открыл для продажи своего мерча.
