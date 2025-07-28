«Приезжай, мы тебя ждем»: Вратарь «Металлурга» о поездке в «Колорадо»
Вратарь Набоков: в «Колорадо» мне сказали: «Приезжай, мы тебя ждем»
Хоккеист «Металлурга» Илья Набоков рассказал журналистам портала «РБ Спорт» о своем визите в «Колорадо».
Вратарь оформил контракт с «Эвеланш» на два года, но в следующем сезоне останется в Магнитогорске в рамках аренды.
«…Сказали: «Приезжай, мы тебя ждем», — ответил вратарь на соответствующий вопрос.Набоков отметил, что в «Колорадо» его встретили «отлично». По словам спортсмена, все было на высшем уровне, включая город и организацию. Журналисты обратили внимание, что в «Колорадо» выступает Валерий Ничушкин. Отвечая на вопрос о знакомстве с ним, Набоков сказал, что не знаком с игроком и не общался. Решение остаться в аренде в КХЛ собеседник комментировать не стал.
«Особо не буду его комментировать. Пока так — будем играть в «Металлурге». Перед командой стоят большие задачи», — заключил Набоков.