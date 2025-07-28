«Приезжай, мы тебя ждем»: Вратарь «Металлурга» о поездке в «Колорадо»

28 июля 2025, 11:28

Вратарь Набоков: в «Колорадо» мне сказали: «Приезжай, мы тебя ждем»

Фото: istockphoto/vchal

Хоккеист «Металлурга» Илья Набоков рассказал журналистам портала «РБ Спорт» о своем визите в «Колорадо».





Вратарь оформил контракт с «Эвеланш» на два года, но в следующем сезоне останется в Магнитогорске в рамках аренды.





«…Сказали: «Приезжай, мы тебя ждем», — ответил вратарь на соответствующий вопрос.

«Особо не буду его комментировать. Пока так — будем играть в «Металлурге». Перед командой стоят большие задачи», — заключил Набоков.