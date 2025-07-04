Канадский нападающий Лайпсик может продолжить карьеру в «Амуре»

04 июля 2025, 17:26

Фото: iStock/gorodenkoff

Канадский нападающий Брендан Лайпсик, получивший российский паспорт и не считающийся легионером в КХЛ, может продолжить карьеру в «Амуре». Об этом сообщает издание Metaratings.