Канадский нападающий Лайпсик может продолжить карьеру в «Амуре»

Фото: iStock/gorodenkoff

Канадский нападающий Брендан Лайпсик, получивший российский паспорт и не считающийся легионером в КХЛ, может продолжить карьеру в «Амуре». Об этом сообщает издание Metaratings.



Отмечается, что руководство хабаровского клуба обсуждает с представителями игрока возможное сотрудничество. Однако известно, что пока стороны не могут договориться по финансовой части сделки.

Прошлый сезон 31-летний Лайпсик начал в «Автомобилисте», после чего был обменян в «Сибирь». В рамках КХЛ он также выступал за ЦСКА, СКА, «Металлург» и «Автомобилист».

За этот сезон на счету у Лайпсика суммарно 61 матч в регулярном чемпионате и плей-офф FONBET КХЛ, а также 24 (12+12) очка.

Анастасия Чинкова

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