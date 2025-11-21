В НХЛ высказались о хет-трике Овечкина

21 ноября 2025, 22:21

Результативность Овечкина больше не удивляет НХЛ

Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дейли заявил, что его не удивляет результативность российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.





Эти слова он произнес в интервью, которое цитирует «Чемпионат.com».



В ночь на 21 ноября «Вашингтон» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» со счетом 8:4 в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин в этом поединке забросил три шайбы, что стало его хет-триком.





«Ничего из того, что делает Алекс, больше меня не удивляет», — сказал Дейли.