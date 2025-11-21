В НХЛ высказались о хет-трике Овечкина
Результативность Овечкина больше не удивляет НХЛ
Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дейли заявил, что его не удивляет результативность российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Эти слова он произнес в интервью, которое цитирует «Чемпионат.com».
В ночь на 21 ноября «Вашингтон» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» со счетом 8:4 в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин в этом поединке забросил три шайбы, что стало его хет-триком.
«Ничего из того, что делает Алекс, больше меня не удивляет», — сказал Дейли.
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года и провел всю свою карьеру в лиге за «Вашингтон», с которым в 2018 году выиграл Кубок Стэнли. 26 октября он установил новый рекорд для российских хоккеистов, сыграв в своем 1500-м матче регулярного чемпионата НХЛ. В апреле 2025 года он побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.