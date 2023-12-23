«Нижний Новгород» бесплатно арендовал футболиста Марадишвили у «Локомотива»

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Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили на правах аренды будет играть за «Нижний Новгород».
Об этом сказано на сайте московской команды. Аренда продлится до конца сезона-2023/2024.
Гендир «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал «Спорт-Экспрессу», что аренда футболиста бесплатная.
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«Желаем нашему футболисту успехов в новом клубе и постоянной игровой практики», —сказано в заявлении «Локомотива».
«Это подписание — правильное решение с двух сторон. Марадишвили сам изъявил желание перейти к нам», — объяснил Мелик-Гусейнов.Полузащитник играл за «Локомотив» с 2021 года. В составе московской команды участвовал в 68 матчах во всех турнирах. На его счету пять мячей и семь результативных передач.
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Мария Фирсова