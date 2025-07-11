Форвард «Краснодара» Мозес мечтает играть за сборную Нигерии

11 июля 2025, 13:55

Фото: iStock/Rafa Jodar

Нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан выразил надежду на приглашение в национальную сборную своей страны. Его слова приводит Metaratings.ru.





Футболист отметил, что, несмотря на отсутствие еврокубков в новом сезоне, команда настроена защитить чемпионский титул, а его личным желанием остается игра за Нигерию.

«Мы ставим перед собой новые цели, нам нужно защитить чемпионство и стать сильнее. Но моя личная мечта — хотел бы играть за национальную сборную. Очень жду, что однажды мне позвонят из Нигерии и пригласят. Это моя личная мотивация», — заявил собеседник издания.