Форвард «Краснодара» Мозес мечтает играть за сборную Нигерии
Нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан выразил надежду на приглашение в национальную сборную своей страны. Его слова приводит Metaratings.ru.
Футболист отметил, что, несмотря на отсутствие еврокубков в новом сезоне, команда настроена защитить чемпионский титул, а его личным желанием остается игра за Нигерию.
«Мы ставим перед собой новые цели, нам нужно защитить чемпионство и стать сильнее. Но моя личная мечта — хотел бы играть за национальную сборную. Очень жду, что однажды мне позвонят из Нигерии и пригласят. Это моя личная мотивация», — заявил собеседник издания.Форвард выступает за «Краснодар» с января 2023 года. За это время 22-летний вингер забил семь голов и отдал шесть результативных передач в 66 матчах. В прошлом сезоне клуб впервые стал чемпионом России, прервав шестилетнюю гегемонию «Зенита».