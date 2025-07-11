Заварзин раскрыл планы «Спартака» на новый сезон

11 июля 2025, 13:37

Заварзин заявил, что «Спартак» в новом сезоне будет биться за чемпионство

Фото: istockphoto/gorodenkoff

«Спартак» в новом сезоне чемпионата России будет претендовать на чемпионский титул, заявил порталу Metaratings.ru экс-гендиректор «красно-белых» Юрий Заварзин.





По словам собеседника, у команды есть все для хорошей игры. Эксперт назвал соперников клуба.





«У «Спартака» есть инфраструктура, деньги и все для хорошей игры в футбол. Надо объединить все усилия в единый кулак. Поэтому они будут бороться за чемпионство в новом сезоне. Других вариантов нет. Придется конкурировать с «Краснодаром», «Зенитом», ЦСКА и «Динамо», — прокомментировал Заварзин.

