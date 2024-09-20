Форвард «Лады» Червоненко назвал «Локомотив» цепким

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Нападающий «Лады» Владислав Червоненко прокомментировал стиль игры «Локомотива», отметив, что с командой тяжело бороться.
«Команда очень цепкая, в ней много габаритных нападающих и защитников. Игроки «Локомотива» всегда навязывают борьбу, они всегда рядом с соперниками. «Локомотив» очень тяжело взламывать», — высказал своё мнение в беседе с Metaratings.ru Червоненко.
Он также заявил о позитивном настрое от каждого приезда в Ярославль.
Напомним, до этого, 17 сентября, «Локомотив» на своем поле одержал победу над «Ладой».
Ранее российский защитник «Трактора» Илья Карпухин назвал отличной игрой матч с «Нефтехимиком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, где челябинцы одержали победу.
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