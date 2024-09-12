Кэмпфер раскрыл, чем ему нравится Казань

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Американский защитник, хоккеист Стивен Кэмпфер, перешедший в «Трактор», поделился своими положительными впечатлениями о Казани.
«В Казани, когда мы жили на базе, часто гуляли с сыном в парке рядом. Также гуляли около Кремля в выходные. У нас там было несколько ресторанов, где часто завтракали. Еда в Казани отличная! Чего только стоят «треугольники», мы постоянно их ели. В Казани меня и мою семью тепло приняли, я могу описать этот город и хоккейный клуб «Ак Барс» только положительно», — отметил в беседе с Metaratings.ru Кэмпфер.
Ранее бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказывал мнение о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не сможет завершить карьеру, пока не побьёт рекорд знаменитого хоккеиста Уэйна Гретцки.
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