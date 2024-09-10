Меньшиков объяснил тяжёлое начало сезона СКА

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Бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР сезона-1970/1971 Константин Меньшиков объяснил тяжёлое начало сезона КХЛ армейцев Петербурга большой ротацией.
«Игроков армейский клуб взял много, пока они не «вытягивают». Большое количество травмированных сказывается. По игре можно сказать, что СКА подводят индивидуальные ошибки, невнимательность. Пропустили первый гол от «Локомотива». Но главная причина в другом — СКА пригласил много новых игроков в межсезонье. Им нужно сыграться. В СКА большая ротация, команда из-за этого тяжело входит в сезон», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Меньшиков.
Ранее бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов называл хоккей на старте сезона интересным и динамичным.
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