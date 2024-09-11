Сушинский раскрыл, до каких пор Овечкин не завершит карьеру

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Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказал мнение о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не сможет завершить карьеру, пока не побьёт рекорд знаменитого хоккеиста Уэйна Гретцки.
«Сложно сказать, сколько времени уйдёт у Овечкина на то, чтобы побить рекорд Гретцки. Это в любом случае гадание на кофейной гуще. Прибавить в 39 лет сложно, но можно сохранить имеющиеся сильные стороны. А самое главное — качественно поработать летом. Плюс у «Вашингтона» подобралась хорошая команда и россиянину будут отдавать больше передач. Овечкину просто не дадут завершить карьеру, пока не побьёт достижение Гретцки. Для этого «Вашингтон» его и держит», — прокомментировал в беседе с RT Сушинский.
До этого бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев раскрыл проблемы тренерских кадров в хоккее.
«Наверно, у 70% тренеров в КХЛ нет высшего образования. А это говорит о кругозоре и понимании того, что есть наука, которая подтверждает некоторые моменты. Но наукой надо пользоваться, а если ты не знаешь, как ей пользоваться, то работаешь, как считаешь нужным», — отметил в беседе с Metaratings.ru Плющев.
Ранее бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР сезона-1970/1971 Константин Меньшиков объяснил тяжёлое начало сезона КХЛ армейцев Петербурга большой ротацией.
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