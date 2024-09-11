Сушинский раскрыл, до каких пор Овечкин не завершит карьеру

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Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказал мнение о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не сможет завершить карьеру, пока не побьёт рекорд знаменитого хоккеиста Уэйна Гретцки.