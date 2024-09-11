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Сушинский раскрыл, до каких пор Овечкин не завершит карьеру

Сушинский: Овечкин будет работать, пока не побьёт рекорд Гретцки
11 сентября 2024, 15:44
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказал мнение о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не сможет завершить карьеру, пока не побьёт рекорд знаменитого хоккеиста Уэйна Гретцки.
«Сложно сказать, сколько времени уйдёт у Овечкина на то, чтобы побить рекорд Гретцки. Это в любом случае гадание на кофейной гуще. Прибавить в 39 лет сложно, но можно сохранить имеющиеся сильные стороны. А самое главное — качественно поработать летом. Плюс у «Вашингтона» подобралась хорошая команда и россиянину будут отдавать больше передач. Овечкину просто не дадут завершить карьеру, пока не побьёт достижение Гретцки. Для этого «Вашингтон» его и держит», — прокомментировал в беседе с RT Сушинский.

До этого бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев раскрыл проблемы тренерских кадров в хоккее.



«Наверно, у 70% тренеров в КХЛ нет высшего образования. А это говорит о кругозоре и понимании того, что есть наука, которая подтверждает некоторые моменты. Но наукой надо пользоваться, а если ты не знаешь, как ей пользоваться, то работаешь, как считаешь нужным», — отметил в беседе с Metaratings.ru Плющев.

Ранее бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР сезона-1970/1971 Константин Меньшиков объяснил тяжёлое начало сезона КХЛ армейцев Петербурга большой ротацией.

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#спорт
Сборная Подмосковья выиграла Кубок России по кёрлингу
11 сентября 2024, 15:07

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области завоевала Кубок России по кёрлингу среди смешанных команд. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Высшую ступень пьедестала почёта заняли Михаил Васьков, Кирилл Суровов, Анастасия Мищенко и Анастасия Москалёва. На втором и третьем местах - команды Новосибирска и Иркутска. В турнире приняли участие 16 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской областей, Удмуртии, Красноярского и Алтайского краёв», – говорится в сообщении.
Кубок России по кёрлингу проходил в Новосибирске. Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье началась аккредитация для СМИ на благотворительный забег «Пульс Добра»
11 сентября 2024, 09:26

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Приём заявок от СМИ на освещение благотворительного забега «Пульс Добра» открыт, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Забег пройдёт 14 сентября в Коломне на улице Набережной реки Коломенки, 7.

Заявления с указанием имени и фамилии, названия СМИ, контактного номера телефона и информации об автомобиле должны быть отправлены на электронную почту Министерства физической культуры и спорта Московской области mosoblsport@list.ru.

Известные спортсмены, чемпионы и призёры Олимпийских игр, такие как Александр Легков, Евгений Рылов, Даниил Алдошкин и Александр Бондарь, примут участие в благотворительном забеге.

В мероприятии также примут участие дети из организаций Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также самые юные бегуны в возрасте от четырёх лет, люди с ограниченными возможностями, воспитанники интернатов и специализированных спортивных школ, любители и профессиональные спортсмены.

Маршрут забега включает классический полумарафон 21,1 км, дистанции 10 и 3 километра, а забеги для самых маленьких участников на 300 и 600 метров. Для особенных гостей «Пульса Добра» пройдет традиционный «Забег безграничных возможностей».

Все собранные средства пойдут на помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Благотворительный забег «Пульс Добра» организован благотворительным фондом социальных программ Московской области «Исток» при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области.

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#московская область
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Украинский вратарь сбежал на Белоруссию, переплыв реку ради футбольной карьеры
Шелихов переплыл Тису, чтобы сбежать с Украины и играть в «Славии»
11 сентября 2024, 01:36

Фото: istock/gorodenkoff

Украинский голкипер Денис Шелихов переплыл реку Тису, чтобы сбежать с Украины и подписать контракт с белорусским футбольным клубом «Славия» из Мозыря.
Шелихов долгое время планировал побег, тщательно готовясь к этому шагу. Вратарь заявил, что принял предложение белорусского клуба, поскольку хорошо знает тренерский штаб, с которым ранее сотрудничал в минском «Луче». Об этом сообщает «Sputnik.Беларусь» со ссылкой на украинские СМИ.

«Я с радостью согласился на предложение, так как знаю тренеров "Славии" и продолжал поддерживать с ними отношения. Буду стараться продлить свою карьеру в этой профессии как можно дольше», — рассказал Шелихов на странице клуба «Славия» в соцсети.

35-летний Шелихов стал игроком «Славии» 9 сентября. Ранее он выступал за украинские клубы «Днепр», «Волынь», а также за белорусские «Луч» и «Ислочь». До перехода в «Славию» Шелихов был свободным агентом после ухода из сумской «Виктории».

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#футбол
#украина
#белоруссия
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Плющенко запросил грант в размере более 22 миллионов рублей на новое ледовое шоу
Плющенко просит грант в 22,45 млн рублей на новое ледовое шоу
10 сентября 2024, 21:35

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко запросил грант в размере 22,45 миллиона рублей на ледовое шоу с музыкой русского композитора Петра Чайковского. Об этом сообщается на сайте Президентского фонда культурных инициатив.
По данным с сайта, софинансирование проекта оценивается в 126,275 миллионов рублей. А общая сумма реализации проекта составит 148,725 миллионов рублей.

Проект планируется реализовать в период с 1 марта 2025 года по 30 июня 2026 года.

Отмечается, что целью проекта является популяризация и продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей семьи через связь музыки, искусства, спорта и сказки. А главными задачами проекта прописаны укрепление семейных уз за счёт посещения шоу всей семьёй и максимальное распространение сведений о проводимых мероприятиях в прессе и соцсетях для привлечения большего числа зрителей.

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#семьи
#ледовая арена
#гранты
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Меньшиков объяснил тяжёлое начало сезона СКА
10 сентября 2024, 20:59

Фото: iStock/vchal

Бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР сезона-1970/1971 Константин Меньшиков объяснил тяжёлое начало сезона КХЛ армейцев Петербурга большой ротацией.
«Игроков армейский клуб взял много, пока они не «вытягивают». Большое количество травмированных сказывается. По игре можно сказать, что СКА подводят индивидуальные ошибки, невнимательность. Пропустили первый гол от «Локомотива». Но главная причина в другом — СКА пригласил много новых игроков в межсезонье. Им нужно сыграться. В СКА большая ротация, команда из-за этого тяжело входит в сезон», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Меньшиков.

Ранее бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов называл хоккей на старте сезона интересным и динамичным.

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#спорт
#тренер
#хоккей
#нхл
#клуб
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Теннисистка Петрова объяснила разочарование выступлением Андреевой
10 сентября 2024, 20:39

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр – 2012 в Лондоне, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова заявила, что выступление российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате США (US Open) было разочаровывающим.
«Мирра Андреева немного разочаровала. Я думала, что она дойдет хотя бы до Иги Свентек, попробует против нее свои силы, но она вылетела во втором круге», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Петрова.

А вот победу Янника Синнера в финале Открытого чемпионата США (US Open) заслуженный тренер России Владимир Камельзон назвал вполне справедливой.

«Синнер — чемпион, потому что он чемпион. У него игра, которая позволила войти в пятёрку сильнейших теннисистов мира за последние три-четыре года. Его результат вполне закономерен. Всё справедливо», — отметил в беседе с Metaratings.ru Камельзон.

Ранее Надежда Петрова прокомментировала результаты российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублева.

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#тренер
#игра
#теннис
#спорт
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Петрова выразила радость за Медведева и Рублева в финале US Open
10 сентября 2024, 20:29

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр – 2012 в Лондоне, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова прокомментировала результаты российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублева.
Она отметила, что выступление спортсменов было удачным.

«За Медведева и Рублева можно порадоваться. Хотелось бы, чтобы прошли дальше. У Рублева был непростой четвертьфинальный матч. Оба теннисиста понимали, что в случае победы можно пройти даже в финал, и выложились по полной. А Медведев попал на первого сеянного. Он старался, но Синнеру сейчас тяжело противостоять», — заявила в беседе с Газета.ру Петрова.

А чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года Ольга Морозова назвала отличительные профессиональные качества Янника Синнера.

«Синнер очень талантливый, у него прекрасная техника, потрясающее хладнокровие. Он ещё долго будет выигрывать и удерживать первое место в мировом рейтинге. У Янника много качеств, которые должны быть у теннисиста высокого уровня», — поделилась в беседе с Metaratings.ru Морозова.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

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#теннис
#матч
#техника
#медведев
#спорт
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Пономарев: Соболев загнётся в «Зените»
10 сентября 2024, 20:15

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказал мнение о том, что переход нападающего Александра Соболева в «Зенит» ничего хорошего никому не принесёт.
«Я не считаю Соболева укреплением команды. Всё будет наоборот — его не примут болельщики, и он загнётся там совсем. И потом больше не попадёт даже никуда играть в Премьер-лиге. Так, в принципе, «Зенит» комплектован очень прилично. Хорошими перспективными игроками. Оно и без новых трансферов было одним из сильнейших, а теперь и подавно», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Пономарев.

А бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов допустил, что Соболеву будет сложно адаптироваться в «Зените».

«Конкуренция очень высокая. Там много нападающих. Соболеву будет трудно адаптироваться в «Зените», — сказал в беседе с «РБ Спорт» Ледяхов.

Ранее бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказал мнение о том, что переход аргентинца Эсекьеля Барко в «Спартак» стал самым ярким трансфером лета в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

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#спорт
#мнение
#переход
#рпл
#футболист
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Подмосковные спортсменки выиграли медаль чемпионата России по пляжному волейболу
10 сентября 2024, 17:57

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» завоевала бронзу финального этапа чемпионата России по пляжному волейболу, призёрами турнира представительницы Московской области стали впервые за пять лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В одной восьмой финала команда «Заречье-Одинцово» со счётом 2:0 победила представительниц нижегородского клуба «Спарта». В четвертьфинале с таким же счётом подмосковные волейболистки обыграли команду «Тулица» из Тульской области, а в полуфинале уступили будущему победителю чемпионата — столичной команде «Динамо -2». В матче за бронзу спортсменки из Подмосковья встретились с командой «Диномо-3» из Москвы и победили соперниц со счётом 2:0», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что до этого команда «Заречье-Одинцово» последний раз получила награду чемпионата России в 2018 году — тогда представительницам Московской области досталось серебро.

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#подмосковье
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