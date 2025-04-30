Лепехин сомневается в чемпионстве «Краснодара»

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Константин Лепехин высказался о чемпионской гонке в РПЛ. Сразу четыре клуба имеют шансы по итогам сезона выиграть золото.
Лидером турнирной таблицы является «Краснодар».
Бывший футболист «Зенита» заявил, что рано называть команду Мурада Мусаева явным фаворитом. Лепехин отметил, что у краснодарского клуба достаточно сложный календарь.
«Краснодар» в своей истории еще ни разу не становился чемпионом России. Действующим победителем РПЛ является «Зенит».
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Бывший футболист «Зенита» заявил, что рано называть команду Мурада Мусаева явным фаворитом. Лепехин отметил, что у краснодарского клуба достаточно сложный календарь.
«Краснодар» еще не чемпион, так говорить нельзя. Им еще играть с «Динамо» в последнем туре, на выезде с ЦСКА, да и матч с «Рубином» будет не самый легкий. Да, они могут проиграть в теории одну игру… В плане психологии им проще в этом плане, чем «Зениту». Но в прошлом сезоне «Динамо» было в шаге от титула, но они в итоге первыми не стали», — сказал Лепехин «РБ Спорт».
«Краснодар» в своей истории еще ни разу не становился чемпионом России. Действующим победителем РПЛ является «Зенит».
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Манцаев Рамиль