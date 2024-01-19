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Тренер Каррера назвал Головина одним из лучших игроков Европы

19 января 2024, 15:10
Фото: istockphoto.com/efks

Фото: istockphoto.com/efks

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что 27-летний хавбек «Монако» Александр Головин является одним из лучших игроков Европы.
Он отметил, что футболист является примером для молодых спортсменов.

«Головин добился большого прогресса за последние годы. Он входит в число лучших игроков Европы. Думаю, молодым российским игрокам стоит брать с него пример», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Каррера.


И такое мнение специалиста подкрепляется фактами. Так, по данным портала Transfermarkt Алекснадр Головин возглавят рейтинг самых дорогих российских футболистов.

До этого агент защитника Георгия Щенникова Сергей Пушкин заявил, что несмотря на то, что спортсмен сейчас находится в свободном статусе, уходить из спорта он не намерен. Он отметил, что футболит по-прежнему тренируется в индивидуальном порядке.

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Подмосковный теннисист Хачанов преодолел третий круг Australian Open
19 января 2024, 15:37

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Карен Хачанов вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. В третьем раунде подмосковный теннисист обыграл чеха Томаша Махача со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5).
Теперь Хачанов, получивший на турнире 15-й номер посева, сыграет с четвёртой ракеткой турнира – итальянцем Янником Синнером.

27-летний подмосковный теннисист занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, выиграл пять турниров под эгидой организации. Лучший результат спортсмена на турнирах Большого шлема – выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2023 году и Открытого чемпионата США в 2022-м.

В 2021 году Хачанов стал серебряным призёром Олимпиады в одиночном разряде, а в составе российской команды – обладателем Кубка Дэвиса.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января в Мельбурне. Призовой фонд превышает 57 млн долларов.

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#теннис
#московская область
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Российская теннисистка Тимофеева вышла в 4-й круг Australian Open
19 января 2024, 15:25

Фото: istockphoto/microgen

Российская теннисистка Мария Тимофеева, занимающая 170-е место в рейтинге WTA, сенсационно обыграла 12-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии и вышла в 1/8 финала. Благодаря этой победе россиянка поднялась сразу на 52 позиции в мировом рейтинге.
Этот турнир Большого шлема стал дебютным для 20-летней россиянки, но она уже стала автором одной сенсации, обыграв во втором круге знаменитую датчанку Каролин Возняцки, пусть и далёкую сейчас от своей лучшей формы. Матч закончился со счётом 1:6, 6:4, 6:1. В 1/16 финала соперницей Тимофеевой стала самая высокая теннисистка на турнире Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии. Её рост составляет 185 сантиметров.

Первый сет у российской спортсменки не задался: она отпустила соперницу вперёд и позволила ей оторваться в счёте — 4:1. Однако затем Мария собралась, выровняла игру, догнала Хаддад-Майю в счёте, а затем дожала её на тай-брейке — 9:7. Во втором сете уже Тимофеева со старта ушла вперёд со счётом 3:0. Затем она позволила сопернице взять несколько геймов, но общего преимущества уже не упустила, завершив партию со счётом 6:3. Дебютантка турнира вышла в четвёртый круг, где встретится с украинкой Мартой Костюк, обыгравшей в 1/16 финала российскую теннисистку Элину Аванесян со счётом 2:6, 6:4, 6:4.

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#турнир
#матч
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#счёт
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Агент Пушкин заявил о непрекращающихся тренировках Щенникова
19 января 2024, 15:01

Фото: istockphoto.com/Yuliia Zatula

Агент защитника Георгия Щенникова Сергей Пушкин заявил, что несмотря на то, что спортсмен сейчас находится в свободном статусе, уходить из спорта он не намерен.
Он отметил, что футболит по-прежнему тренируется в индивидуальном порядке.

«Георгий отлично себя чувствует, он не прекращал тренировок. Готовится индивидуально, поддерживает форму. Мы рассматриваем разные предложения. Могу сказать, что бутсы на гвоздь Щенников вешать не собирается», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Пушкин.

Ранее, что бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков заявлял, что поздний выход некоторых команд РПЛ из отпуска связан с разными подходами и различным видением тренеров к подготовке спортсменов к играм.

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#спорт
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Подмосковная спортсменка стала победителем на этапе Кубка России по биатлону
19 января 2024, 10:34

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковная спортсменка победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка России по биатлону. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
С 18 по 21 января в Удмуртии проводятся соревнования четвертого этапа Кубка России по биатлону «Ижевская винтовка».

В индивидуальной гонке на дистанции 15 км подмосковная 24-летняя Анастасия Гореева показала самый лучший результат — 48 минут 1,1 секунды.

«Я очень счастлива! Первая победа в сезоне, еще в такой сложной гонке, при сложной погоде. Допустила два штрафа, мои грубые ошибки. Это не сложный ветер, а просто очень хотела выиграть. 18 секунд отставания перед последним кругом – сложно осознать в голове, но Виталий Викторович Норицынстоял на уходе и сказал, что я смогу отыграть, потому что уже много отыграла», – поделилась эмоциями Анастасия Гореева.

Стоит отметить, что спортсменам предстоит преодолеть спринт на 10 и 7,5 км и масс-старты на 15 и 12 км.

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#подмосковье
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#спортсмены
#кубок россии
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В Московской области состоится этап чемпионата России по гонкам на льду
19 января 2024, 10:24

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье пройдёт этап чемпионата России по гонкам на льду. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования пройдут 17 и 18 февраля на базе стадиона «Зоркий» городского округа Красногорск.

«На «Зорком» с 1995 года проводятся крупнейшие всероссийские и международные турниры по гонкам на льду. Трек стадиона входит в число лучших в мировом спидвее, трассу в Красногорске испытали на себе ведущие гонщики из разных стран мира. Соревнования пройдут в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни», — отметили в министерстве.

Кроме этого, это будет шестой по счету турнир личного чемпионата России по гонкам на льду. Стоит подчеркнуть, что в прошлом году порядка 20 тысяч жителей и гостей округа посетили мото-турнир.

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#турнир
#соревнования
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Мирра Андреева выиграла в 3-м круге Australian Open, уступая 1:5 в решающем сете
19 января 2024, 09:37

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева в третьем круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) обыграла француженку Диан Парри и вышла в 1/8 финала. По ходу третьего решающего сета россиянка проигрывала 1:5 по геймам, но сравняла счёт и победила на тай-брейке.
На кортах Австралии в этом году уже сошли с дистанции все российские сеянные теннисистки, передаёт «Чемпионат.ком». В первом и втором круге закончили выступления Самсонова, Потапова, Александрова, Кудерметова и Касаткина. Болельщикам остаётся переживать теперь за совсем юных и менее известных спортсменок, как, например, Анна Блинкова, выбившую с турнира третью ракетку мира Елену Рыбакину, выступающую за Казахстан.

Не отстаёт и другая российская молодёжь. Мария Тимофеева вырвала победу в тяжёлом матче у легендарной датчанки Каролин Возняцки — 1:6, 6:4, 6:1. Андреева же на предыдущей стадии в пух и прах разнесла шестую ракетку мира Онис Жабер из Туниса — 6:0, 6:2. В 1/16 финала 16-летняя россиянка встречалась с 72-й ракеткой мира Диан Парри из франции. Андреева, несмотря на юный возраст, располагается выше в мировом рейтинге — на 43-м месте.

Первые две партии по очереди выиграли россиянка и француженка с одинаковым счётом — 6:1. В решающем сете Андреева вдруг посыпалась и соперница повела со счётом 5:1. Для победы в матче Парри достаточно было выиграть всего один гейм, но Мирра не позволила её этого сделать. По ходу третьей партии француженка неоднократно имела матч-болы, то есть могла закончить игру в свою пользу, выиграв всего один мяч. Но Андреева вцепилась в игру мёртвой хваткой и партия дошла до тай-брейка. В нём сильнее оказалась россиянка — 10:5.

В 1/8 финала соперницей Мирры Андреевой станет победительница встречи Сторм Хантер (Австралия) – Барбора Крейчикова (Чехия).

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Экс-футболист сборной России Жирков не планирует возвращаться в «Зенит»
Экс-футболист сборной России Жирков одобрил переход Кругового из «Зенита» в ЦСКА
18 января 2024, 22:19

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Накануне, 17 января, стало известно о переходе защитника петербургского «Зенита» Данилы Кругового в московский ЦСКА. Своё мнение об этом трансфере высказал бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков, успевший в своё время поиграть за оба клуба, а также за лондонский «Челси».
Экс-футболист одобрил такое решение Кругового и его агентов, отметив, что тот смог бы стать игроком основного состава в любой команде Российской премьер-лиги (РПЛ), но в «Зените» слишком высока конкуренция, а положение капитана команды Дугласа Сантоса, играющего на той же позиции левого защитника, что и Данила, выглядят незыблемыми. В ЦСКА у него будет явно больше игрового времени.

К минусам перехода Жирков отнёс то, что по условиям соглашения между клубами Круговой остаток сезона проведёт в «Зените-2», несмотря на то, что является одним из лучших игроков чемпионата на своей позиции. Остаётся надеяться, что Данила не растеряет форму за время вынужденного пребывания в дубле, уровень которого он давно перерос, отметил футболист.

На вопрос, не звали ли его обратно в «Зенит» из-за того, что на позиции левого защитника остался только один Дуглас Сантос, Жирков только рассмеялся.

«Да куда мне! Я сейчас и двух метров не пробегу!», — самокритично высказался Жирков о своей спортивной форме.

Напомним, Юрий завершил профессиональную карьеру в феврале 2023 года в возрасте 40 лет. Кроме перечисленных выше команд, он играл также за тамбовский «Спартак», «Анжи» из Махачкалы, московское «Динамо» и «Химки». Также на протяжении 16 лет, с 2005 по 2016 год, Жирков являлся основным игроком сборной России.

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3 млн рублей составит призовой фонд открытого суперфинала чемпионата Подмосковья по шахматам
18 января 2024, 21:31

Фото: Федерация шахмат МО

Призовой фонд открытого суперфинала чемпионата Московской области по шахматам составит 3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Соревнования пройдут со 22 февраля по 2 марта на базе парк-отеля «Ершово». Приём заявок на участие уже стартовал на сайте Федерации шахмат региона. Предварительная регистрация продлится до 15 февраля.

Предполагается, что соревнования станут традиционными и будут проводиться ежегодно. Подробную информацию о турнире можно найти на сайте федерации.

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#спорт
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#шахматы
#подмосковье
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В Коломне соберутся мастера лыжного ориентирования 12 возрастных категорий
18 января 2024, 21:14

Фото: Istockphoto / Suzi Media Production

В Коломне пройдут традиционные соревнования по зимнему спортивному ориентированию. Они состоятся 21 января в парке 50-летия Октября, сообщении в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Участникам, передвигаясь на лыжах, предстоит в заданном порядке преодолеть контрольные точки, нанесённые на карту. Сложность дистанции будет зависеть от возраста и уровня подготовки спортсмена.
«Всего организаторы подготовили три соревновательных раздела: «профи», «новички», а также «семьи и гости». В первых двух разделах к участию допускаются спортсмены 10 лет и старше. В семейном разделе попробовать свои силы может любой желающий, а также семейные команды с детьми от 3 лет и старше. Итоги соревнований будут подводить в 12 возрастных категориях», – говорится в сообщении.
Старт соревнований – в 10 утра, начало регистрации участников – в 9:30. После финиша каждого участника ждёт горячий чай с сушками, а победителей и призёров - памятные новогодние подарки.

Оставить заявку на участие в соревнованиях можно на сайте. Количество мест ограничено.

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#спорт
#минспорт мо
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#московская область
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