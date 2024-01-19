Тренер Каррера назвал Головина одним из лучших игроков Европы

Фото: istockphoto.com/efks
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что 27-летний хавбек «Монако» Александр Головин является одним из лучших игроков Европы.
Он отметил, что футболист является примером для молодых спортсменов.
И такое мнение специалиста подкрепляется фактами. Так, по данным портала Transfermarkt Алекснадр Головин возглавят рейтинг самых дорогих российских футболистов.
До этого агент защитника Георгия Щенникова Сергей Пушкин заявил, что несмотря на то, что спортсмен сейчас находится в свободном статусе, уходить из спорта он не намерен. Он отметил, что футболит по-прежнему тренируется в индивидуальном порядке.
Читайте также:
Агент Пушкин заявил о непрекращающихся тренировках Щенникова
Экс-футболист сборной России Жирков не планирует возвращаться в «Зенит»
Футболист Дьяков объяснил поздний выход команд РПЛ из отпуска
«Головин добился большого прогресса за последние годы. Он входит в число лучших игроков Европы. Думаю, молодым российским игрокам стоит брать с него пример», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Каррера.
До этого агент защитника Георгия Щенникова Сергей Пушкин заявил, что несмотря на то, что спортсмен сейчас находится в свободном статусе, уходить из спорта он не намерен. Он отметил, что футболит по-прежнему тренируется в индивидуальном порядке.
Читайте также:
Агент Пушкин заявил о непрекращающихся тренировках Щенникова
Экс-футболист сборной России Жирков не планирует возвращаться в «Зенит»
Футболист Дьяков объяснил поздний выход команд РПЛ из отпуска
Мелисса Тимофеева