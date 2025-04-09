Черевченко: «Динамо» до последнего тура будет бороться за чемпионство

Фото: istockphoto/gorodenkoff
Бывший тренер российских команд Игорь Черевченко поделился мнением о выступлении «Динамо» и оценил шансы клуба в борьбе за титул в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Мне нравится, как выглядит «Динамо», несмотря на утрату Тюкавина. Команда демонстрирует отличную игру в атаке, хотя в защите у них возникают трудности. Тем не менее, «Динамо» будет бороться за чемпионство до последнего тура наряду с «Краснодаром» и «Зенитом», — отметил Черевченко в интервью Metaratings.ru.На данный момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице с 42 очками после 23 туров. 12 апреля «бело-голубые» проведут выездной матч против «Пари Нижний Новгород», старт которого намечен на 14:30 по московскому времени.
Прежде сообщалось, что левый крайний полузащитник московского «Спартака» может покинуть команду этим летом. В рамках летнего трансферного окна руководство клуба готово рассмотреть предложения о его аренде с возможностью последующего выкупа.
Читайте также:
Экс-тренер «Локомотива» Черевченко не видит команду в топ-3 чемпионата РПЛ
Легендарный футболист Франческо Тотти назвал лучших тренеров в своей спортивной карьере
Экс-тренер «Локомотива» Черевченко считает «Краснодар» достойным чемпионства
Анастасия Хохлова