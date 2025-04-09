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Черевченко: «Динамо» до последнего тура будет бороться за чемпионство

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Бывший тренер российских команд Игорь Черевченко поделился мнением о выступлении «Динамо» и оценил шансы клуба в борьбе за титул в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Мне нравится, как выглядит «Динамо», несмотря на утрату Тюкавина. Команда демонстрирует отличную игру в атаке, хотя в защите у них возникают трудности. Тем не менее, «Динамо» будет бороться за чемпионство до последнего тура наряду с «Краснодаром» и «Зенитом», — отметил Черевченко в интервью Metaratings.ru.
На данный момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице с 42 очками после 23 туров. 12 апреля «бело-голубые» проведут выездной матч против «Пари Нижний Новгород», старт которого намечен на 14:30 по московскому времени.

Прежде сообщалось, что левый крайний полузащитник московского «Спартака» может покинуть команду этим летом. В рамках летнего трансферного окна руководство клуба готово рассмотреть предложения о его аренде с возможностью последующего выкупа.

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Экс-тренер «Локомотива» Черевченко считает «Краснодар» достойным чемпионства
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#футболист
Экс-тренер «Локомотива» Черевченко не видит команду в топ-3 чемпионата РПЛ
09 апреля 2025, 10:21

Фото: istockphoto/Andreyuu

Столичному «Локомотиву» в нынешнем сезоне будет сложно попасть в тройку призёров чемпионата МИР Российской премьер-лиги (РПЛ. — Прим. ред.) Такое мнение высказал бывший наставник «железнодорожников» Игорь Черевченко.
В разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru тренер отметил, что в матче 23-го тура против питерского «Зенита» его бывшие подопечные сыграли грамотно, надёжно и дисциплинированно в обороне и в целом демонстрировали по-настоящему качественную игру.

«"Локомотиву" будет тяжело попасть в топ-3. Зато молодые ребята за этот сезон наберутся опыта и в следующем сезоне будут бороться за самые высокие места», – сказал Черевченко.

Напомним, игра «Локомотива» с клубом из Санкт-Петербурга состоялась в минувшую субботу, 5 апреля, и завершилась вничью 1:1. Причём «железнодорожники» открыли счёт в середине второго тайма после ошибки вратаря «сине-бело-голубых» Латышонка и полузащитника Маркуса Вендела. Однако в концовке клуб из города на Неве сумел отыграться и сохранить ничейный счёт, несмотря на то, что доигрывал матч в меньшинстве после удаления Педро.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает в данный момент шестое место, имея в своём активе 41 очко. Лидирует «Краснодар», набравший 52 балла. Второе и третье места занимают «Спартак» и «Зенит». У обеих команд по 47 очков.

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Экс-тренер «Локомотива» Черевченко считает «Краснодар» достойным чемпионства
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#спартак
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Легендарный футболист Франческо Тотти назвал лучших тренеров в своей спортивной карьере
Легендарный футболист Тотти назвал лучшими тренерами Моуриньо и Анчелотти
09 апреля 2025, 01:32

Фото: istockphoto/matimix

Знаменитый итальянский футболист Франческо Тотти считает лучшими тренерами, из тех, с кем ему доводилось работать за долгие годы своей карьеры игрока, португальца Жозе Моуриньо и своего соотечественника Карло Анчелотти.
Об этом «Император Рима» рассказал корреспонденту сетевого издания Metaratings.ru на церемонии вручения «Премии РБ» в Москве, где он был специальным гостем.

«На протяжении всей моей спортивной жизни у меня были прекрасные тренеры, тоже большие имена, но лично для меня самые лучшие — это Моуринью и Анчелотти», — сказал один из лучших игроков в истории итальянского футбола.

Напомним, Тотти всю свою карьеру, которая продолжалась 25 лет, провёл в «Роме», не изменяя клубу даже в нелёгкие времена, за что заслужил любовь и уважение болельщиков. Кроме тех, правда, которые считают своими кумирами игроков другого римского клуба — «Лацио». Всего на счету футболиста 785 матчей, в которых он забил 307 голов и сделал 205 результативных передач.

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Экс-тренер «Локомотива» Черевченко считает «Краснодар» достойным чемпионства
08 апреля 2025, 23:55

Фото: istockphoto/Andreyuu

Футбольный клуб «Краснодар» Галицкого и Мусаева уже вполне созрел для чемпионства в РПЛ (МИР Российская премьер-лига. — Прим ред.) и достоин его. В последние годы команда научилась проводить концовки турниров.
Такое мнение в разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru высказал бывший тренер столичного «Локомотива Игорь Черевченко. Он также признался, что ему по душе философия основателя клуба, владельца ЗАО «Тандер» (торговой сети «Магнит». — Прим. ред.) Сергея Галицкого.

«В конце сезона любая команда может пройти через спад, но в последнее время "Краснодар" научился проводить завершающие части чемпионата. "Краснодар" заслуживает первое место», — сказал специалист.

Напомним, после 23 туров южная команда лидирует в чемпионате России, набрав 52 очка. Следом за командой Мурада Мусаева идут «Спартак» и питерский «Зенит». У них обоих клубов на пять баллов меньше. Москвичи занимают второе место, опережая клуб из Северной столицы по дополнительным показателям.

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Футболист «Зенита» Нуралы Алип признан спортсменом года в Казахстане
08 апреля 2025, 23:29

Нуралы Алип (Фото: Инстаграм* @nurik028)

В Алма-Ате прошла торжественная церемония вручения второй национальной премии в области спорта Metaratings Top Awards. Лучшим спортсменом 2024 года официально признан центральный защитник футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга и сборной Казахстана Нуралы Алип.
Мероприятие состоялось 3 апреля, сообщает сетевое издание Metaratings.ru. Награду от имени спортсмена, который не смог приехать, так как занят своей профессиональной деятельностью, получила главный специалист PR-отдела ФК «Зенит» Валерия Башук.

Казахстанская премия насчитывает 26 номинаций. В каждой из них свой выбор сделали только жители и граждане республики, приняв участие в народном голосовании. Затем победителя среди пятёрки финалистов выбрали члены компетентного жюри. Алип выиграл в номинации «Лучший спортсмен года».

Футболист выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. На счету 25-летнего защитника два гола и одна результативная передача в 83 матчах за петербургский клуб.

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СКА расторг контракт с хоккеистом Евгением Кузнецовым
08 апреля 2025, 23:23

Фото: iStock/AlenaLitvin

Хоккеист Евгений Кузнецов покидает петербургский СКА после всего одного сезона в составе команды. Информация о расторжении контракта по взаимной договорённости появилась на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
За время выступлений под руководством Романа Ротенберга 32-летний нападающий провёл 45 матчей, включая игры плей-офф, и отличился 13 голами при 27 передачах.

Соглашение со СКА игрок Кузнецов подписал в июле 2024 года. Оно было рассчитано до конца сезона-2027/28. Представители клуба выразили благодарность Кузнецову за вклад и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

«Евгений, спасибо за игру! Хоккейный клуб СКА благодарит Евгения за выступления в Петербурге и желает удачи в дальнейшей карьере», — передает РИА Новости заявление СКА.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поздравил форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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