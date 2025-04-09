Легендарный футболист Франческо Тотти назвал лучших тренеров в своей спортивной карьере

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Знаменитый итальянский футболист Франческо Тотти считает лучшими тренерами, из тех, с кем ему доводилось работать за долгие годы своей карьеры игрока, португальца Жозе Моуриньо и своего соотечественника Карло Анчелотти.
Об этом «Император Рима» рассказал корреспонденту сетевого издания Metaratings.ru на церемонии вручения «Премии РБ» в Москве, где он был специальным гостем.
Напомним, Тотти всю свою карьеру, которая продолжалась 25 лет, провёл в «Роме», не изменяя клубу даже в нелёгкие времена, за что заслужил любовь и уважение болельщиков. Кроме тех, правда, которые считают своими кумирами игроков другого римского клуба — «Лацио». Всего на счету футболиста 785 матчей, в которых он забил 307 голов и сделал 205 результативных передач.
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«На протяжении всей моей спортивной жизни у меня были прекрасные тренеры, тоже большие имена, но лично для меня самые лучшие — это Моуринью и Анчелотти», — сказал один из лучших игроков в истории итальянского футбола.
Напомним, Тотти всю свою карьеру, которая продолжалась 25 лет, провёл в «Роме», не изменяя клубу даже в нелёгкие времена, за что заслужил любовь и уважение болельщиков. Кроме тех, правда, которые считают своими кумирами игроков другого римского клуба — «Лацио». Всего на счету футболиста 785 матчей, в которых он забил 307 голов и сделал 205 результативных передач.
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Александр Бойцов