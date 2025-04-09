Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Легендарный футболист Франческо Тотти назвал лучших тренеров в своей спортивной карьере

Легендарный футболист Франческо Тотти назвал лучших тренеров в своей спортивной карьере

Легендарный футболист Тотти назвал лучшими тренерами Моуриньо и Анчелотти
Фото: istockphoto/matimix

Фото: istockphoto/matimix

Знаменитый итальянский футболист Франческо Тотти считает лучшими тренерами, из тех, с кем ему доводилось работать за долгие годы своей карьеры игрока, португальца Жозе Моуриньо и своего соотечественника Карло Анчелотти.
Об этом «Император Рима» рассказал корреспонденту сетевого издания Metaratings.ru на церемонии вручения «Премии РБ» в Москве, где он был специальным гостем.

«На протяжении всей моей спортивной жизни у меня были прекрасные тренеры, тоже большие имена, но лично для меня самые лучшие — это Моуринью и Анчелотти», — сказал один из лучших игроков в истории итальянского футбола.

Напомним, Тотти всю свою карьеру, которая продолжалась 25 лет, провёл в «Роме», не изменяя клубу даже в нелёгкие времена, за что заслужил любовь и уважение болельщиков. Кроме тех, правда, которые считают своими кумирами игроков другого римского клуба — «Лацио». Всего на счету футболиста 785 матчей, в которых он забил 307 голов и сделал 205 результативных передач.

Читайте также:

«Слишком много иностранцев»: Тренер Сергей Силкин не одобряет трансферную политику «Зенита»

«Прекрасные имена!»: Франческо Тотти поставил Акинфеева в один ряд С Джерардом и Мальдини

Футболист «Зенита» Нуралы Алип признан спортсменом года в Казахстане
#имена
#футбол
#тренер
#италия
#игра
#матч
#команда
#клуб
Экс-тренер «Локомотива» Черевченко считает «Краснодар» достойным чемпионства
08 апреля 2025, 23:55

Фото: istockphoto/Andreyuu

Футбольный клуб «Краснодар» Галицкого и Мусаева уже вполне созрел для чемпионства в РПЛ (МИР Российская премьер-лига. — Прим ред.) и достоин его. В последние годы команда научилась проводить концовки турниров.
Такое мнение в разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru высказал бывший тренер столичного «Локомотива Игорь Черевченко. Он также признался, что ему по душе философия основателя клуба, владельца ЗАО «Тандер» (торговой сети «Магнит». — Прим. ред.) Сергея Галицкого.

«В конце сезона любая команда может пройти через спад, но в последнее время "Краснодар" научился проводить завершающие части чемпионата. "Краснодар" заслуживает первое место», — сказал специалист.

Напомним, после 23 туров южная команда лидирует в чемпионате России, набрав 52 очка. Следом за командой Мурада Мусаева идут «Спартак» и питерский «Зенит». У них обоих клубов на пять баллов меньше. Москвичи занимают второе место, опережая клуб из Северной столицы по дополнительным показателям.

Читайте также:

Футболист «Зенита» Нуралы Алип признан спортсменом года в Казахстане

«Прекрасные имена!»: Франческо Тотти поставил Акинфеева в один ряд С Джерардом и Мальдини

«Слишком много иностранцев»: Тренер Сергей Силкин не одобряет трансферную политику «Зенита»
#тренер
#клуб
#мнение
#спартак
#краснодар
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Футболист «Зенита» Нуралы Алип признан спортсменом года в Казахстане
08 апреля 2025, 23:29

Нуралы Алип (Фото: Инстаграм* @nurik028)

В Алма-Ате прошла торжественная церемония вручения второй национальной премии в области спорта Metaratings Top Awards. Лучшим спортсменом 2024 года официально признан центральный защитник футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга и сборной Казахстана Нуралы Алип.
Мероприятие состоялось 3 апреля, сообщает сетевое издание Metaratings.ru. Награду от имени спортсмена, который не смог приехать, так как занят своей профессиональной деятельностью, получила главный специалист PR-отдела ФК «Зенит» Валерия Башук.

Казахстанская премия насчитывает 26 номинаций. В каждой из них свой выбор сделали только жители и граждане республики, приняв участие в народном голосовании. Затем победителя среди пятёрки финалистов выбрали члены компетентного жюри. Алип выиграл в номинации «Лучший спортсмен года».

Футболист выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. На счету 25-летнего защитника два гола и одна результативная передача в 83 матчах за петербургский клуб.

Читайте также:

«Прекрасные имена!»: Франческо Тотти поставил Акинфеева в один ряд С Джерардом и Мальдини

Московский «Спартак» летом готов продать полузащитника Зиньковского

Игорю Акинфееву — 39: Титул самого высокооплачиваемого игрока, трое детей и связь с Сергеем Жуковым


* Запрещённая в России социальная сеть
#премия
#клуб
#жители
#фк зенит
#выбор
#спортсмен
#футболист
#казахстан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СКА расторг контракт с хоккеистом Евгением Кузнецовым
08 апреля 2025, 23:23

Фото: iStock/AlenaLitvin

Хоккеист Евгений Кузнецов покидает петербургский СКА после всего одного сезона в составе команды. Информация о расторжении контракта по взаимной договорённости появилась на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
За время выступлений под руководством Романа Ротенберга 32-летний нападающий провёл 45 матчей, включая игры плей-офф, и отличился 13 голами при 27 передачах.

Соглашение со СКА игрок Кузнецов подписал в июле 2024 года. Оно было рассчитано до конца сезона-2027/28. Представители клуба выразили благодарность Кузнецову за вклад и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

«Евгений, спасибо за игру! Хоккейный клуб СКА благодарит Евгения за выступления в Петербурге и желает удачи в дальнейшей карьере», — передает РИА Новости заявление СКА.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поздравил форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Читайте также:

Агент Овечкина жестко ответил на слова украинского хоккеиста

«Прекрасные имена!»: Франческо Тотти поставил Акинфеева в один ряд С Джерардом и Мальдини

Подмосковные росгвардейцы задержали самонадеянного похитителя обуви из магазина
#кхл
#соглашение
#нхл
#информация
#игры
#хоккей
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Прекрасные имена!»: Франческо Тотти поставил Акинфеева в один ряд С Джерардом и Мальдини
Франческо Тотти поставил Игоря Акинфеева в один ряд С Джерардом и Мальдини
08 апреля 2025, 23:02

Франческо Тотти (Фото: Инстаграм* @francescototti)

Легендарный итальянский футболист «Ромы» и сборной Италии, капитан клуба из Рима, цвета которого защищал на протяжении всей спортивной карьеры, поставил 39-летнего вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в один ряд с Паоло Мальдини и Стивеном Джерардом.
«Император Рима», как его прозвали болельщики, посетил «Премию РБ» в Москве. Журналисты спортивного портала Metaratings.ru, конечно, не упустили случая пообщаться со знаменитым футболистом. Во время беседы он рассказал о своих тренерах, о мировых звёздах, с которыми он мечтал сыграть, но так и не сыграл, а также о том, чем для него лично памятен матч против Игоря Акинфеева.

Когда Тотти спросили, знает ли он, что входит в так называемый «клуб преданных футболистов», так как отыграл за римлян 25 сезонов, итальянец немного удивился. Тогда ему пояснили, что туда также входят бывший капитан «Милана» Паоло Мальдини, Стивен Джерарад из «Ливерпуля» и Акинфеев, экс-вратарь сборной России, продолжающий защищать цвета ЦСКА. Франческо был явно польщён.

«Прекрасные три имени названы. Это большие футболисты, большие имена. Я рад, что такая иерархия существует, и некоторые игроки выступают за свои клубы так долго», — сказал Тотти.

Он также вспомнил свой гол в ворота российского голкипера. Это случилось в матче Лиги чемпионов. Полузащитник (или полу-нападающий, как его иногда называли) сумел отличиться со штрафного. Тотти подчеркнул, что только так ему и удалось отправить мяч в ворота Акинфеева, так как в игре тот ловил и отбивал абсолютно всё, что летело в сторону его ворот.

Франческо Тотти считается одним из лучших итальянских футболистов в истории. Является послом ЮНИСЕФ. Имеет собственную статую в музее мадам Тюссо.

Читайте также:

Легенда футбола бразилец Кафу пожелал удачи участникам Школьной лиги Подмосковья


Фестиваль саней, турнир и бесплатное кино – афиша Москвы на 23 и 24 февраля

Игорю Акинфееву — 39: Титул самого высокооплачиваемого игрока, трое детей и связь с Сергеем Жуковым



* Запрещённая в России социальная сеть
#имена
#журналисты
#матч
#клуб
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Московский «Спартак» летом готов продать полузащитника Зиньковского
08 апреля 2025, 22:15

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Левый крайний полузащитник московского «Спартака» летом может покинуть команду. В летнее трансферное окно руководство клуба готово рассмотреть варианты аренды футболиста с правом последующего выкупа.
В настоящее время 28-летний игрок выступает за самарские «Крылья Советов» и как раз на правах аренды. Однако к нему проявляют интерес и другие клубы МИР Российской премьер-лиги (РПЛ. — Прим. ред.). Об этом сообщает сетевое издание Metaratings.ru.

Соглашение Зиньковского с «красно-белыми» действует до 30 июня 2028 года. В текущем сезоне хавбек сыграл за москвичей и самарцев 18 матчей во всех турнирах. В этих играх Антон сумел записать на свой счёт три результативных передачи. Забитыми мячами футболист не отметился. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в два с половиной миллиона евро.

Читайте также:

Игорю Акинфееву — 39: Титул самого высокооплачиваемого игрока, трое детей и связь с Сергеем Жуковым

Экс-президент «Локомотива» Наумов: С «Зенитом» мы приобрели очки, а не потеряли

Полузащитник «Спартака» Медина может не сыграть против «Ростова» из-за травмы
#евро
#соглашение
#портал
#счёт
#рпл
#мир
#футболист
Следите за нашими новостями
в удобном формате