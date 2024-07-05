Испания первая вышла в полуфинал Евро-2024 после победы 2:1 над Германией

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Сборная Испания стала первым полуфиналистом Евро-2024, обыграв Германию со счетом 2:1. На следующем этапе она встретится с победителем матча между Португалией и Францией. Полуфинал пройдет во вторник, 9 июля, на поле в Мюнхене.
Основное время игры Испании и Германии завершилось со счетом 1:1. Для испанцев мяч забил Дани Ольмо, для немцев – Флориан Вирц. Окончательную победу для Испании принес гол от Микеля Мерино.
Из‑за множества желтых карточек сборная Испании не сможет сделать ставку на защитника Робина Ле Нормана, а также на Дани Карвахаля, которого удалили с поля в конце матча с Германией.
Германия, которая является хозяйкой нынешнего чемпионата Европы, покинула турнир. Последний раз страна выигрывала его в 1996 году.
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Из‑за множества желтых карточек сборная Испании не сможет сделать ставку на защитника Робина Ле Нормана, а также на Дани Карвахаля, которого удалили с поля в конце матча с Германией.
Германия, которая является хозяйкой нынешнего чемпионата Европы, покинула турнир. Последний раз страна выигрывала его в 1996 году.
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Данил Пономарев