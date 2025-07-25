Юрий Белоус высказался о перспективах «Локомотива» в Российской Премьер-Лиге.
Юрий Белоус назвал «максимум» «Локомотива»
Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус оценил текущий состав «железнодорожников» и высказался о будущем команды.
В беседе с «Metaratings.ru» Белоус оценил перспективы «Локомотива» в борьбе за призовые места Российской Премьер-Лиги.
«Локомотив» лучше сыгрался по сравнению с прошлым сезоном. В его составе есть много талантливых футболистов. Если команда не потеряет основных игроков, то поборется за третье место. Но это максимум сегодняшнего «Локомотива». На большее у клуба нет состава и амбиций», — заявил Юрий Викторович.Отмечается, что московский футбольный клуб «Локомотив» по итогам сезона-2024/2025, набрав в 30 турах 53 очка, занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В матче первого тура РПЛ «красно-зелёные» разгромили «Сочи» со счётом 3:0.