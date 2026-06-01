Французский «Марсель» могут исключить из еврокубков в следующем сезоне
Французский футбольный клуб «Марсель» рискует лишиться права участия в еврокубках из‑за нестабильного финансового положения. Об этом пишет газета L’Equipe.
Как утверждает источник издания, команда на протяжении нескольких сезонов несет серьезные убытки. Из‑за этого «Марсель» не в состоянии выполнить условия соглашения об урегулировании, которое клуб заключил с УЕФА в 2022 году. Тогда организация оштрафовала команду на €2 млн, при этом выплату суммы в размере €1,7 млн временно отсрочили.
При этом по итогам сезона 2025/26 «Марсель» занял пятое место в чемпионате Франции и тем самым автоматически получил путевку в общий этап Лиги Европы. Однако участие клуба в европейском турнире остается под вопросом из‑за сложившейся финансовой ситуации.
