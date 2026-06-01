Хоккеисты сборной Финляндии победили Швейцарию и стали чемпионами мира

01 июня 2026, 00:35

На стадионе «Свисс Лайф‑Арена» в Цюрихе состоялся финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Финляндии. Победу со счетом 1:0 в овертайме одержали гости и завоевали золотые медали, пишет «Чемпионат».