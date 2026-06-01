Хоккеисты сборной Финляндии победили Швейцарию и стали чемпионами мира
На стадионе «Свисс Лайф‑Арена» в Цюрихе состоялся финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Финляндии. Победу со счетом 1:0 в овертайме одержали гости и завоевали золотые медали, пишет «Чемпионат».
Обе команды ушли глухую оборону и не смогли поразить ворота друг-друга в основное время. Победную шайбу в овертайме забросил нападающий сборной Финляндии Конста Хелениус.
Таким образом Финляндия стала пятикратным чемпионом мира по хоккею. Ранее команда поднималась на высшую ступень пьедестала в 1995, 2011, 2019, 2022 годах.
Еще одним ярким событием турнира стал матч за третье место, где сборная Норвегии неожиданно обыграла Канаду со счетом 3:2 в овертайме. Эта победа принесла скандинавской сборной первые в истории медали чемпионата мира.
