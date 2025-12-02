Ибишев рассказал о мотивации Черчесова после победы «Ахмата» над «Динамо»
Защитник «Ахмата» Турпал-Али Ибишев после победы над московским «Динамо» (2:1) отметил влияние главного тренера Станислава Черчесова на команду. По его словам, под руководством наставника команда сразу улучшила результаты, одержав победы над «Зенитом» и «Крыльями Советов».
После 17 туров «Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками. Следующий матч грозненцев состоится 5 декабря против «Оренбурга» в 18-м туре, начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
«Черчесов — очень хороший мотиватор, с ним поменялась наша игра на поле», — заявил Ибишев Metaratings.ru.
Игрок подчеркнул, что изменения в подходе тренера сказались на командной дисциплине и настрое.