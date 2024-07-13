ФСБР: борец Мамедов отказался от Олимпиады в Париже из-за травмы колена

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Борец вольного стиля Шамиль Мамедов, который ранее получил приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), отказался принимать участие в Олимпийских играх в Париже. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) сообщают РИА-Новости. По словам собеседника, спортсмен принял такое решение из-за травмы колена.
По данным агентства, Мамедов был в списке тех, кто принял приглашение МОК на Олимпиаду в Париже, в отличие от других борцов из России, которые сначала приняли приглашения, а впоследствии их отклонили.
До этого сообщалось, что после того, как к Олимпиаде не допустили сильнейших спортсменов страны, сборные России по дзюдо и спортивной борьбе отказались от участия в Играх.
Ранее РБК сообщал, что российское телевидение может полностью отказаться показывать Олимпиаду в Париже. Отмечалось, что «Первый канал», а также «Россия-1», который входит в холдинг ВГТРК, не станут транслировать спортивное мероприятие.
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«Шамиль Мамедов не выступит на Олимпийских играх из-за травмы колена», – отметили в пресс-службе ФСБР.
До этого сообщалось, что после того, как к Олимпиаде не допустили сильнейших спортсменов страны, сборные России по дзюдо и спортивной борьбе отказались от участия в Играх.
Ранее РБК сообщал, что российское телевидение может полностью отказаться показывать Олимпиаду в Париже. Отмечалось, что «Первый канал», а также «Россия-1», который входит в холдинг ВГТРК, не станут транслировать спортивное мероприятие.
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Данил Пономарев