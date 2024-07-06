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«Родина не продаётся за французские медали»: Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде

Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде в Париже
06 июля 2024, 14:33
Фото: iStock/Pablo Utrilla

Фото: iStock/Pablo Utrilla

Российские борцы, которые получили приглашение от Международного олимпийского комитета, отказались от выступления на Играх в Париже. Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы России.
Спустя некоторое время пресс-служба ФСБР опубликовала заявление организации, в котором подтвердила отказ российских спортсменов от участия в Олимпиаде. Отказ последовал после того, как МОК предложил российским атлетам выступить под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет и министерство спорта Украины опубликовали письмо в Международный олимпийский комитет, в котором требуют сокращения списка спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, допущенных до Игр-2024.



Напомним, в конце прошлого года МОК решил допустить россиян и белорусов до Олимпиады-2024 в качестве нейтральных атлетов. Для участия они должны были выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

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#игры
#рф
#мок
#олимпиада 2024
Украина требует от МОК аннулировать приглашение девяти россиян на Олимпиаду
06 июля 2024, 13:58

Фото: iStock/Cassia Bars

Олимпийский комитет и министерство спорта Украины опубликовали письмо в Международный олимпийский комитет, в котором требуют сокращения списка спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, допущенных до Олимпиады-2024.
Согласно мнению Киева, 9 из 22 россиян и 5 из 16 белорусов, которые преодолели фильтр комиссии МОК по допуску, не должны ехать на Игры, так как не отвечают критериям нейтрального статуса. Уточняется, что в РФ неоднозначно относятся к выступлению в Играх.

Некоторые федерации решили бойкотировать Олимпиаду из-за критериев МОК.

Напомним, в конце прошлого года МОК решил допустить россиян и белорусов до Олимпиады-2024 в качестве нейтральных атлетов. Для участия они должны были выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

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#игры
#рф
#мок
#олимпиада 2024
#украина
#спорт
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Франция обыграла Португалию и вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу
06 июля 2024, 08:26

Фото: iStock/Rost-9D

Сборная Франции по футболу обыграла команду Португалии в четвертьфинале и вышла в полуфинал чемпионата Европы, об этом пишет РИА Новости Спорт.
Футбольный матч состоялся 5 июля в немецком Гамбурге. На протяжении всей игры команды шли со счётом 0:0, однако в серии пенальти французы забили пять голов а португальцы — три.

Игроками из команды Франции, которым удалось забить гол, стали Усман Дембеле, Юссуф Фофана, Жюль Кунде, Брэдли Баркола и Тео Эрнандес. Из португальцев же отличились Криштиану Роналду, Бернарду Силва и Нуну Мендеш.

9 июля Франция сыграет со сборной Испании в Мюнхене. Ранее испанцам удалось обыграть немцев в четвертьфинале.

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#европа
#германия
#испания
#португалия
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На трассе Moscow Raceway пройдут гонки кубков России и Московской области
05 июля 2024, 22:40

Фото: пресс-служба Минспорта МО

На автодроме Moscow Raceway в Волоколамском городском округе на 6 июля пройдут Кубок России и Кубок Московской области по кольцевым гонкам на выносливость. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Зрителей ждут шесть часов захватывающих сражений, а также большой автофестиваль с массой развлечений. В гонках примут участие лучшие отечественные пилоты: экс-гонщики «Формулы-1» Виталий Петров и Сергей Сироткин, победитель FIA WEC LMP2 Роман Русинов, призёр Кубка Ле-Мана Кирилл Смаль и другие. На старт выйдут более 20 сильнейших экипажей страны. На финишной прямой состоится концерт группы Антона Самойлова, которая исполнит хиты 90-х.
«Также зрители смогут совершить прогулку по рабочей зоне пит-лейн, присоединиться к экскурсии в паддок и боксы команд, познакомится со спортсменами и их техникой, сделать уникальные фото со стартовой прямой. Во время прогулки по питлейн по трассе проедут участники выставки ретро-автомобилей. При лётной погоде состоится вертолётная экскурсия. Понаблюдать за ходом гонки можно будет с высоты птичьего полёта», – говорится в сообщении.
Помимо этого, гости фестиваля смогут прокатиться с опытными гонщиками на дрифт-такси и ощутить себя профессиональными пилотами, проехавшись за рулём модели отечественного гоночного прототипа BR03 по виртуальной версии трассы Moscow Raceway. Для юных любителей гонок будет работать детская зона с аниматорами.

Билеты доступны на сайте организаторов, для детей до 14 лет вход свободный. Начало мероприятий – в 11 часов.

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Испания первая вышла в полуфинал Евро-2024 после победы 2:1 над Германией
05 июля 2024, 22:29

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Сборная Испания стала первым полуфиналистом Евро-2024, обыграв Германию со счетом 2:1. На следующем этапе она встретится с победителем матча между Португалией и Францией. Полуфинал пройдет во вторник, 9 июля, на поле в Мюнхене.
Основное время игры Испании и Германии завершилось со счетом 1:1. Для испанцев мяч забил Дани Ольмо, для немцев – Флориан Вирц. Окончательную победу для Испании принес гол от Микеля Мерино.

Из‑за множества желтых карточек сборная Испании не сможет сделать ставку на защитника Робина Ле Нормана, а также на Дани Карвахаля, которого удалили с поля в конце матча с Германией.

Германия, которая является хозяйкой нынешнего чемпионата Европы, покинула турнир. Последний раз страна выигрывала его в 1996 году.

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#футбол
#чемпионат европы
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Подмосковные рапиристы взяли три золотые медали Спартакиады учащихся
05 июля 2024, 22:29

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсмены завоевали три золотые наград на соревнованиях по фехтованию на рапирах XII летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Сборной Подмосковья не было равных в командном зачёте среди рапиристок. В титульном противостоянии команда квартет со счётом 45:42 взял верх над соперницами из Курской области. Золотые медали – на счету Василисы Бахтияровой, Софии Дзобаевой, Миланы Левчук и Стефании Часовниковой», – уточнили в министерстве.
Кроме того, Часовникова праздновала победу в личном зачёте. Подмосковная рапиристка в финальной дуэли выиграла у курянки Полины Волобуевой – 15:13.

У юношей в личных соревнованиях первенствовал Илья Ильичёв. В заключительной встрече он со счётом 15:12 победил Амира Фахретдинова из Башкирии.

Соревнования рапиристов в рамках XII летней Спартакиады учащихся России состоялись в Орле. Турнир проходил в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Рианчо назвал главный матч Евро-2024
05 июля 2024, 16:50

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Испанский футбольный тренер Рауль Рианчо заявил, что главным матчем в рамках четвертьфинала Евро-2024 является игра сборных Испании и Германии.
«На мой взгляд, игра Испания — Германия — это главный матч Евро-2024. Хотелось бы увидеть такой финал, но, к сожалению, команды встретятся в четвертьфинале. Верю, что талантливая сборная Испании сможет пройти дальше. Надеюсь, они покажут достойную игру сегодня», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Рианчо.

Матч четвертьфинала Евро-2024 между Испанией и Германией состоится сегодня, 5 июля, в 19:00 по мск.

Ранее бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев высказал мнение о том, что матч Португалии и Франции в рамках четвертьфинала Евро-2024 будет скучным.

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#германия
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Пономарев ожидает скучный матч Португалии и Франции
05 июля 2024, 16:44

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев высказал мнение о том, что матч Португалии и Франции в рамках четвертьфинала Евро-2024 будет скучным.
«Пока эти две команды меня не впечатлили. Они играли в какой-то вялый и скучный футбол на этом турнире. Я не думаю, что сегодня что-то изменится. Считаю, что в матче не будет забито много голов и даже не исключаю счет 0:0 и серию пенальти», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Пономарев.

Он добавил, что по-настоящему его впечатлила в этом турнире Швейцария. Он назвал сборную этой страны высококлассной европейской командой по всем характеристикам.

Матч четвертьфинала Евро-2024 между Францией и Португалией состоится сегодня, 5 июля, в 22:00 по мск.

Ранее бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин допустил, что победа Франции над Бельгией в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу может быть объяснена закономерностью.

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#евро
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#швейцария
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Тетюхин: Неучастие сборной России в ОИ-2024 не трагедия для нас
05 июля 2024, 16:32

Фото: iStock/yann vernerie

Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Сергей Тетюхин высказал мнение о том, что отсутствие России на Олимпиаде-2024 в Париже не станет трагедией для нашей страны и никак не повлияет на развития российского спорта.
Он также поделился тем, что почти не следит за мировыми матчами, проходящими без участия РФ.

«Как повлияет на Россию неучастие в Олимпиаде? На развитие точно никак. Переживём и будем развиваться самостоятельно. Для российского волейбола это не трагедия, крест нельзя ставить. Мы идём планомерно своим путём. Понятно, что сейчас не хватает международных стартов, но тем не менее», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Тетюхин.

Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что рад тому, что российских теннисистов допустили до Олимпиады-2024 в Париже.

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#спорт
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Международный турнир по водным лыжам проведут на Истринском водохранилище
05 июля 2024, 16:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В акватории Истринского водохранилища в Солнечногорске 6 и 7 июля пройдут пятые международные соревнования по воднолыжному спору Moscow region Istra 2024. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Турнир пройдёт в трёх дисциплинах среди мужчин и женщин – «Слалом сет», «Фигурное катание» и «Прыжки». Кроме того, по многочисленным просьбам участников организаторы включили в программу дополнительные разделы «Катер-слалом», «Катер-прыжки с трамплина» и «Катер-фигурное катание». В этих дисциплинах соревнования пройдут вне зачёта», – говорится в сообщении.
По данным министерства, в этом году призовой фонд соревнований составит 150 тыс. рублей.

Первый турнир Moscow Region Istra состоялся в 2019 году. На протяжении пяти лет в нём участвуют сильнейшие спортсмены России и Европы. Подробную информацию о соревнованиях можно найти на сайте.

Турнир пройдут в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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