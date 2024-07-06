«Родина не продаётся за французские медали»: Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде

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Российские борцы, которые получили приглашение от Международного олимпийского комитета, отказались от выступления на Играх в Париже. Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы России.
Спустя некоторое время пресс-служба ФСБР опубликовала заявление организации, в котором подтвердила отказ российских спортсменов от участия в Олимпиаде. Отказ последовал после того, как МОК предложил российским атлетам выступить под нейтральным флагом.
Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет и министерство спорта Украины опубликовали письмо в Международный олимпийский комитет, в котором требуют сокращения списка спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, допущенных до Игр-2024.
Напомним, в конце прошлого года МОК решил допустить россиян и белорусов до Олимпиады-2024 в качестве нейтральных атлетов. Для участия они должны были выполнить ряд требований и пройти квалификацию.
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Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет и министерство спорта Украины опубликовали письмо в Международный олимпийский комитет, в котором требуют сокращения списка спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, допущенных до Игр-2024.
Напомним, в конце прошлого года МОК решил допустить россиян и белорусов до Олимпиады-2024 в качестве нейтральных атлетов. Для участия они должны были выполнить ряд требований и пройти квалификацию.
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Екатерина Коршунова