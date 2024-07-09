КХЛ объявила о намерении стать независимой от Федерации хоккея России и IIHF

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о своем намерении получить независимость от Федерации хоккея России (ФХР) и Международной федерации хоккея (IIHF). Соответствующее письмо с предложением расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных соревнований лига уже отправила в ФХР. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.
Лига намерена остаться в системе российского хоккея, но взаимодействовать будет напрямую с Минспорта.
Отмечается, что независимость от хоккейных федераций позволит лиге сконцентрироваться на собственных целях и задачах, а когда сборная Россия вернется на международные старты, КХЛ будет отправлять лучших игроков ее клубов на Олимпийские игры и чемпионаты мира под эгидой ИИХФ.
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«КХЛ остается в системе российского хоккея и будет напрямую взаимодействовать с Минспорта, получая независимость от ИИХФ и ФХР. КХЛ продолжит создавать равные условия для всех команд КХЛ, повышая спортивную конкуренцию и зрелищность, а также работать на развитие и продвижение хоккея — не только профессионального (КХЛ и МХЛ), но и детско-юношеского», – говорится в заявлении.
Отмечается, что независимость от хоккейных федераций позволит лиге сконцентрироваться на собственных целях и задачах, а когда сборная Россия вернется на международные старты, КХЛ будет отправлять лучших игроков ее клубов на Олимпийские игры и чемпионаты мира под эгидой ИИХФ.
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Данил Пономарев