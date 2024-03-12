Гаджиев допустил возвращение Бердыева в «Динамо»

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил о том, что тренер Курбан Бердыев может вернуться в клуб.
Он также добавил, что поддерживает с ним общение.
Однако, он подчеркнул, что его слова не свидетельствуют о том, что в случае возвращения Бердыев будет убран нынешний главный тренер.
Ранее бывший спортивный директор и тренер «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал возвращение в петербургский клуб Константина Зырянова, выразив уверенность в том, что последний всё же вернётся в тренерскую профессию.
Читайте также:
Президент РФС Дюков заявил о возможном матче сборной РФ с Китаем
Тренер «Спартака» отказался отвечать на вопрос о своей отставке
Рапопорт выразил надежду на возвращение Зырянова в тренерство
«Мы его, безусловно, возьмем. Бердыев – квалифицированный специалист в любой области, связанной с футболом. Он может оказаться полезным, где угодно: в развитии игры в Дагестане, в оказании помощи детям не только нашего клуба, в оказании методической помощи главному тренеру», – пояснил в беседе с «РБ Спорт» Гаджиев.
Ранее бывший спортивный директор и тренер «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал возвращение в петербургский клуб Константина Зырянова, выразив уверенность в том, что последний всё же вернётся в тренерскую профессию.
Читайте также:
Президент РФС Дюков заявил о возможном матче сборной РФ с Китаем
Тренер «Спартака» отказался отвечать на вопрос о своей отставке
Рапопорт выразил надежду на возвращение Зырянова в тренерство
Мелисса Тимофеева