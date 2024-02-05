Футболист Новиков назвал странным слухом возможный переход Помазуна в «Спартак»

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Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков усомнился в информации о возможном переходе голкипера Ильи Помазуна в «Спартак».
«Это очень странные слухи. В «Спартаке» сейчас есть два равноценных голкипера в лице Максименко и Селихова. Зачем им ещё один вратарь? Если придёт Помазун, то кого выпускать в основе? Эти голкиперы примерно равны», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Новиков.
Он усомнился в том, что сам Помазун согласится перейти в «Спартак».
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