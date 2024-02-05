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Футболист Новиков назвал странным слухом возможный переход Помазуна в «Спартак»

05 февраля 2024, 17:24
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков усомнился в информации о возможном переходе голкипера Ильи Помазуна в «Спартак».
«Это очень странные слухи. В «Спартаке» сейчас есть два равноценных голкипера в лице Максименко и Селихова. Зачем им ещё один вратарь? Если придёт Помазун, то кого выпускать в основе? Эти голкиперы примерно равны», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Новиков.

Он усомнился в том, что сам Помазун согласится перейти в «Спартак».


Ранее экс-президент «Локомотива» Николай Наумов выступил против трансфера в «Спартак» костарикского футболиста Манфреда Угальде. Кроме того, специалист также отметил, что у «Спартака» в ближайшем будущем практически нет шансов стать чемпионом.

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#спорт
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Семин назвал советскую Высшую школу тренеров фундаментальной
05 февраля 2024, 17:37

Фото: istockphoto.com/Kenishirotie

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что в советское время образование в Высшей школе тренеров было фундаментальным.
Однако в современном образовании тренеров возникает больше новых идей, а курсы для учащихся проводятся интенсивнее.

«Сейчас сложнее. Нет такого финансирования. Новые идеи есть. Это короткие курсы, но достаточно интенсивные. Мне, например, нравится, что эту школу возглавляет серьёзный футболист, я думаю, что он внесет что-то, что сам проходил. А наша школа была фундаментальная. Мы учились по-настоящему, учились два года. Много лекций, был высочайший уровень. На лекции приезжало много иностранных тренеров, элитных, топовых. Психологи очень сильные были, физиологи», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Семин.

Он добавил, что в школе преподавали элитные футболисты, обучение длилось два года, а студенты получали хорошую по тем временам стипендию.

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#спорт
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Подмосковные баскетболисты смогли досрочно выйти в плей-офф чемпионата России
05 февраля 2024, 16:03

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

БК «Химки» досрочно вышел в плей-офф Суперлиги по баскетболу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Подмосковная команда является лидером чемпионата с первых игр сезона. Баскетболисты клуба «Химки» одержали 21 из 23 побед.

«Игры плей-офф начнутся в апреле 2024 года, в которых примут участие 8 лучших команд по итогам регулярного сезона. Отметим, что в последнем туре против БК «Русичи» из Курска баскетбольный клуб «Химки» одержал уверенную победу со счетом 100:60, установив рекорд Суперлиги по передачам — 35», — подчеркнули в пресс-службе министерства.

​Лучшим игроком января в подмосковной команде признан Федор Ключников.

Стоит отметить, что 11 февраля БК «Химки» проведет на домашнем паркете матч с БК «Новосибирск» , а 14 февраля — БК «Барнаул». Начало игр в 19:00.

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#баскетбол
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Клуб «Динамо-Электросталь» из Подмосковья стал чемпионом России по индорхоккею
05 февраля 2024, 15:41

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Досрочную победу во втором туре чемпионата России по индорхоккею обеспечила себе подмосковная команда «Динамо-Электросталь» игрой без единого поражения, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Спортсмены из Электростали не проиграли ни одного турнирного матча, набрав 30 очков из 30 возможных. Данный трофей стал для них пятым подряд», — отмечается в сообщении.
Кроме того, отдельные награды получили два игрока областного клуба: лучшим игроком чемпионата признали Сергея Лепешкина, а Никита Дворецкий стал лучшим бомбардиром турнира.

Ранее сообщалось, что женский чемпионат России по индорхоккею также выиграли спортсменки «Динамо-Электросталь».

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#хоккей
#электросталь
#чемпионат россии
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Назван топ-5 зимних занятий проекта «Активное долголетие»
05 февраля 2024, 15:40

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Лыжи, коньки и кёрлинг вошли в список наиболее популярных зимних занятий подмосковного проекта «Активное долголетие». Об этом заявила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«Что касается зимних видов спорта, то долголеты больше всего посещают каток и встают на лыжи. Это 8 тысяч жителей старшего возраста. Также популярны тюбинг, катание в упряжке и кёрлинг. Число участников проекта растёт. По последним данным, их уже более 307 тысяч», – отметила Болатаева.
В подмосковном Минисоцразвития добавили, что этой зимой участники проекта «Активное долголетие» посещают Международную выставку-форум «Россия». Там уже побывали более 1,6 тысяч жителей старшего поколения. Экскурсии на выставку продолжатся до апреля.

В министерстве напомнили, что проект «Активное долголетие» работает во всех городских округах Московской области. Его участниками могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55.

Ознакомиться со всеми видами занятий и записаться можно на портале проекта.

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Число участников подмосковного проекта «Активное долголетие» превысило 300 тыс

На выставке ВДНХ «Семья. Работа. Долголетие» были представлены лучшие подмосковные проекты
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#подмосковье
#московская область
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Баскетболисты из Химок завоевали серебро международного турнира
05 февраля 2024, 12:59

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Мужская команда Khimki Power заняла второе место на международном турнире по баскетболу 3х3 Palova-Snowball им. Николая Ермашова, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Участие в соревнованиях принимали 12 мужских и восемь женских команд из России и Белоруссии. Подмосковная мужская команда Khimki Power вышла в финал и в битве с белорусским «Шахтёром» проиграла со счётом 18:13. В итоге спортсменам из Московской области досталось серебро турнира», — говорится в сообщении.
Женская команда Khimki Power, представляющая Подмосковье, уступила соперницам в четвертьфинале.

Турнир 3×3 Palova-Snowball им. Николая Ермашова проводился в Минске 3 и 4 февраля.

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#спорт
#баскетбол
#химки
#турнир
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В Коломне прошли соревнования по зимней ловле среди спасателей
05 февраля 2024, 12:47

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области

XXI турнир по зимней рыбной ловле среди пожарных и спасателей прошел в Коломне. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.
Соревнования проводились 3 февраля в Коломне на реке Оке.

«В соревнованиях приняли участие сотрудники федеральной противопожарной службы Московской области, государственного пожарного надзора, учебных заведений МЧС России, команды Специальных управлений ФПС МЧС России, ВДПО, ГКУ «ПСЦ» г. Москвы, ГКУ МО «Мособлпожспас», МВД России, Росгвардии и ветераны пожарной охраны. Всего 46 команд», — отметили в ведомстве.

По итогам турнира первое место в командном зачете завоевала команда «Плотва» 14 ПСО ФПС ГПС, на втором месте расположились ПСЧ-261 (с) ТУ №11 ГКУ МО «Мособлпожспас» и замкнули тройку лидеров команда 8 ПСО ФПС ГПС.

В личном зачете наилучший результат показал Кузнецов Дмитрий ПСЧ-261 «Мособлпожспас», второе место у Кузнецова Сергея «Плотва» 14 ПСО ФПС ГПС, и бронза у Телякова Александра ГУ МЧС России по Московской области.

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#мособлпожспас
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#соревнования
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Подмосковные конькобежцы завоевали восемь медалей первенства России
05 февраля 2024, 11:38

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, две серебряные и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по конькобежному спорту, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Все четыре золотые награды завевала Анастасия Семёнова. Она стала первой в масс-старте на десять кругов, в многоборье и на дистанциях 1500 и 1000 метров», — говорится в сообщении.
Серебро в копилку подмосковной команды принесла Елизавета Губарева в масс-старте на десять кругов. Кроме того, второе место представительницы Московской области взяли в командном спринте.

А бронзовые награды достались подмосковным юниорам Артёму Весёлкину, Владимиру Гилюку и Родиону Антипину в командной гонке и командном спринте.

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#конькобежный спорт
#первенство
#подмосковье
#московская область
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Олимпийский чемпион Поветкин провёл тренировку для юных подольских боксёров
05 февраля 2024, 10:57

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова

Чемпион мира и Олимпиады, двукратный чемпион Европы Александр Поветкин провёл открытую тренировку по боксу для юных подольчан. 50 спортсменов приехали узнать профессиональные секреты. Их поддержали родные и жители городского округа, сообщил глава муниципалитета Григорий Артамонов.
«Сегодня ребята увидели, что я такой же человек, как и они, и добиться успеха – в их силах. Спорт воспитывает. И пусть чемпионами станут не все, но каждый будет хорошим человеком», – сказал Поветкин, слова которого Артамонов приводит в своём телеграм-канале.
14-летний Владислав Герасимов два года назад оставил тяжёлую атлетику, чтобы научиться защищать себя и близких. Сейчас он тренируется в спортшколе «Весна» в Климовске, участвует в муниципальных и областных соревнованиях. ​​
«Очень обрадовался, что такой профессионал, как Поветкин, приедет делиться опытом. Вместе с друзьями из моей команды познакомился с его техникой, приёмами», – поделился Владислав.
На тренировке все желающие могли увидеть награды легенды российского спорта, сделать фото. В завершении участники тренировки получили в подарок боксёрские перчатки, а зрители – плакаты с автографом Поветкина по прозвищу Русский Витязь.

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#григорий артамонов
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#подмосковье
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Всеволод Шумков выиграл пояс IBA на вечере бокса в Серпухове
05 февраля 2024, 10:35

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко

Трёхкратный чемпион России, бронзовый призёр чемпионата мира 2023 года Всеволод Шумков завоевал профессиональный пояс Международной боксёрской ассоциации. Он победил финалиста чемпионата мира в Ташкенте, кубинца Сайделя Хорта. Так закончился главный бой вечера бокса серии турниров «Ночь чемпионов IBA», сообщил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.
«Вечер бокса во Дворце спорта «Надежда» был по-настоящему зрелищным. Семь поединков подарили зрителям яркие эмоции. На ринге встретились боксёры со всего мира. Бесконечные овации и поддержка трибун стали главной наградой для всех участников», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.
Он поблагодарил президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлёва и генсека Федерации бокса России Татьяну Кириенко за масштабный праздник спорта.

Вечер бокса прошёл в рамках IV Всероссийского боксёрского форума, который был организован в Большом Серпухове. На него собрались более 500 делегатов из 89 региональных федераций.

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#московская область
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