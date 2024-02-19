Футболист Гранат: ««Хвича 100% потянет уровень «Барселоны»

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Бывший защитник сборной России Владимир Гранат выразил уверенность в том, что при возможном переходе вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «Барселону» спортсмен потянет уровень команды.
Более того, он высказал мнение о том, что Кварацхелия сможет усилить команду.
Ранее бывший футболист «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи говорил о том, что считает правильным переход полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Он также выражал уверенность в том, что спортсмен добьётся успехов.
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«Хвича 100% потянет уровень «Барселоны». Знаю, что он мечтает играть за мадридский «Реал», но выбор за ним. Уверен, Кварацхелия может усилить нынешнюю «Барселону», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Гранат.
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Мелисса Тимофеева