Функционер Камоцци заявил о необходимости «Спартака» продлить контракт с Джикией

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Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци высказал мнение о том, что «Спартаку» нужен такой защитник, как Георгий Джикия, поэтому контракт с ним клубу необходимо продлить.
«Спартак должен продлить контракт с Джикией, это лидер команды. Но в этом вопросе нужно принять взвешенное решение», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Камоцци.
Отмечается, что Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года, а его контракт с клубом заканчивается уже летом этого года.
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