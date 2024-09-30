Функционер Кузьмичев назвал победу «Краснодара» над «Зенитом» заслуженной

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Российский футбольный функционер Владимир Кузьмичев высказал удивление победе «Краснодара» над «Зенитом», однако назвал её вполне заслуженной.
«Если честно, результат этого матча меня сильно удивил, но удивил приятно. Я говорил до игры, что «Зенит» заберет свои три очка, но этого не случилось. «Краснодар» здорово провел игру, грамотно и спокойно довел матч до победы. Победа над «Зенитом» абсолютно заслуженная», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Кузьмичев.
Так, «Краснодар» стал лидером турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка.
Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказывал мнение о том, что матч «Краснодара» с «Зенитом» в 10-м туре Российской Премьер-Лиги может закончиться вничью.
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