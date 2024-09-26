Губерниев: матч «Локомотива» и «Спартака» станет игрой равных соперников

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что матч 10-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» станет игрой на равных.
«Команды борются за высокие места, для обоих клубов это будет прекрасная проверка сил. Но я верю в «Локомотив», хотя не стал бы выделять тут фаворитов, потому что будет матч равных соперников. В родных стенах команда Галактионова должна попробовать обыграть «Спартак»», - сказал Губерниев в интервью Metaratings.ru.
По его словам, «Локомотив» может стать чемпионом.
Напомним, сейчас «Локомотив» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ после девяти туров, набрав 21 очко. «Спартак» же занимает пятое место с 16 баллами.
Матч между командами состоится 28 сентября.
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