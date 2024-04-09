Функционер Кузьмичев предрёк судьбу Абаскаля в «Спартаке»

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Футбольный функционер Владимир Кузьмичев заявил, что главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля в скором времени снимут с его должности.
«У меня есть сомнения, что нынешние руководители «Спартака» способны принимать непопулярные решения – отставка Абаскаля давно напрашивается. Это для всех очевидно, что он не справляется. Думаю, его дни в «Спартаке» сочтены, это лишь вопрос времени», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Кузьмичев.
Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила недовольство и разочарование матчем между «Динамо» и «Спартаком». Матч между командами состоялся в минувшее воскресенье, победу со счётом 2:1 одержал «Спартак».
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