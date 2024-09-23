Мостовой: Пьянич может помочь ЦСКА и поиграть в РПЛ пару лет

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Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой заявил, что боснийский полузащитник Мирале Пьянич может спокойно перейти в ЦСКА.
«ЦСКА буксует, потому что там не хватает футболистов, в том числе в центре поля. Если Пьянич в хорошей форме, а ему 34 года, то, конечно, он помог бы ЦСКА в середине поля. Его переход также может помочь имиджу РПЛ, но смотря как раскрутить его», — заявил Мостовой в интервью Metaratings.ru.
По его словам, Пьянич титулованный футболист и его многие знают. При этом ему уже 34 года, но он может поиграть в команде еще два-три года, пояснил Мостовой.
Ранее сообщалось, что главный тренер ЦСКА Марко Николич одобрил возможный трансфер Пьянича, а переговоры находятся в стадии завершения.
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