Футболист Афанасьев назвал причины неудач «Торпедо»

Фото: iStock/gorodenkoff
Бывший футболист «Торпедо» Андрей Афанасьев заявил о неудачном сезоне РПЛ для команды.
Он отметил, что причиной такому исходу послужили в том числе смена руководства и тренерского штаба.
Ранее петербургский «Зенит» обыграв футбольную команду «Ростов», стал чемпионом страны. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. В напряженном матче команда из города на Ниве победила соперника со счетом 2:1.
Читайте также:
«Зенит» шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу
Назван лучший арбитр РПЛ
Тарханов: Акинфеев повышает статус РПЛ
«Есть ряд объективных причин. Это и смена руководства клуба, и смена тренерского штаба. Болельщики ждали чуда после обновления, но все мы знаем, что чудеса случаются редко. Многие игроки не соответствуют уровню РПЛ, да и для борьбы за первые места в Первой лиге они слабоваты. Клубу нужно проделать качественную работу на трансферном рынке», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Афанасьев.
Ранее петербургский «Зенит» обыграв футбольную команду «Ростов», стал чемпионом страны. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. В напряженном матче команда из города на Ниве победила соперника со счетом 2:1.
Читайте также:
«Зенит» шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу
Назван лучший арбитр РПЛ
Тарханов: Акинфеев повышает статус РПЛ
Мелисса Тимофеева