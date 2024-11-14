Футболист Агкацев раскрыл мечту детства

Станислав Агкацев (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)
Вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Станислав Агкацев заявил, что с детства мечтал стать частью сборной России, и теперь испытывает огромную радость по этому поводу.
Также он отметил, что очень ждёт матч со сборной Брунея, ожидая от игры истинный праздник футбола.
Напомним, товарищеский матч сборных России и Брунея состоится 15 ноября в Краснодаре.
Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев с одобрением высказался о решении РФС покрыть расходы сборной Брунея ради товарищеского матча с российской национальной командой в РФ.
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«Это большая радость находиться для меня в национальной сборной. С детства мечтал об этом. Думаю, что будет полный стадион, с нетерпением жду дебюта. Это будет праздник футбола. Я общался с Матвеем Сафоновым, он говорил, что очень хочет приехать и сыграть в Краснодаре. Но, к сожалению, у него не получилось приехать. Мало что было известно про Бруней. Мне без разницы, с кем играть. Надо с любым соперником выходить и играть на максимуме», — отметил в беседе с Metaratings.ru Агкацев.
Напомним, товарищеский матч сборных России и Брунея состоится 15 ноября в Краснодаре.
Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев с одобрением высказался о решении РФС покрыть расходы сборной Брунея ради товарищеского матча с российской национальной командой в РФ.
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Мелисса Тимофеева