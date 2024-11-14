Гаджиев поддержал решение о приглашении сборной Брунея за счёт РФС

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев с одобрением высказался о решении РФС покрыть расходы сборной Брунея ради товарищеского матча с российской национальной командой в РФ.
«Если кто-то хочет играть с нами за пределами нашей страны, мы должны со всеми играть. Независимо от их уровня, нужно на это идти с учётом нынешней политической ситуации. Это правильное решение. И ничего страшного не будет, если мы оплатим команде дорогу, это не большая проблема. Не лучше ли было полететь к ним? Нет, не лучше. Для нашей сборной лучше играть дома, дальние перелёты в этом случае не нужны», — заявил в беседе с Metaratings.ru Гаджиев.
Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко, напротив, раскритиковал Российский футбольный союз (РФС) за расходы на приглашение команды Брунея на предстоящий товарищеский матч сборной России.
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