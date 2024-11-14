Гаджиев поддержал решение о приглашении сборной Брунея за счёт РФС

«Соревнования проводились в пять этапов: разведка на БПЛА, маневрирование на воздушной системе, работа с компьютерным симулятором, гонка наземных роботов и проверка теоретических знаний. Представители Клина одержали победы на этапах «Разведка» и «Киберквиз» и заняли второе место в общекомандном зачёте», — говорится в сообщении.

