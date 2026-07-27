Футболист Короман вынес вердикт «Динамо» и «Крыльям» после скучного первого тура
Футболист Короман: ничья «Динамо» и «Крыльев Советов» — не приговор
Бывший полузащитник московского «Динамо» и самарских «Крыльев Советов» Огнен Короман прокомментировал итог встречи первого тура РПЛ между этими командами.
Матч завершился без голов — 0:0. В беседе с Metaratings.ru Короман оценил дальнейшие шансы обоих коллективов.
«Я хорошо отношусь к двум клубам. Ничья между «Динамо» и «Крыльями Советов» — не приговор ни для одной из команд. Они только входят в сезон. Главные тренеры пока не донесли свои идеи», — заявил футболист.После одного сыгранного матча ФК «Динамо» набрал одно очко и расположился на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. 1 августа «бело-голубые» примут на поле «Ростех Арены» калининградскую «Балтику». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.