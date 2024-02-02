Футболист Канищев назвал непрофессиональным решение «Зенита» по Круговому

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Бывший игрок «Зенита», президент фонда «Зенит-84» Александр Канищев высказал мнение о том, что решение петербургского клуба отправить защитника Данилу Кругового из «Зенита» в «Зенит-2» неверное.
«С точки зрения того, какую пользу может принести «Зениту» Круговой, решение отправить его в «Зенит-2» — неправильное. Он может и должен играть в составе. Хороший футболист. Но тут всё зависит от отношений, которые сложились у Кругового с тренером Семаком, руководством «Зенита». Если там есть конфликт, то сотрудничество, конечно, затрудняется. Но у «Зенита» это не первый раз. <…> «Зенит» поступил непрофессионально, мне кажется, в этой ситуации. Круговой соответствовал уровню команды», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Канищев.
Он добавил, что, по его мнению, даже в случае конфликта со спортсменом, руководители клуба должны были с ним договориться ради команды.
Читайте также:
Экс-глава «Локомотива» Наумов назвал глупостью покупку Угальде
Гендиректор махачкалинского «Динамо» Газизов опроверг намерения покинуть клуб
Тренер Гладилин выступил против возрождения турнира дублеров РПЛ
Мелисса Тимофеева