Футболист Канищев назвал непрофессиональным решение «Зенита» по Круговому

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1»Льюис Хэмилтон покинет команду «Мерседес» по окончании сезона 2024 года. Об этом сообщается в коммюнике, выпущенном пресс-службой самой команды, на которое ссылается ТАСС.