Футболист Горшков: «Зениту» не хватило стабильности в этом сезоне

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«Удивило, что «Зенит» занял второе место по итогам 18 туров. Последние годы «Зенит» был явным фаворитом чемпионата. Он и сейчас таковым остаётся, но в этой части сезона петербуржцам не хватило стабильности. Были поражения, и «Краснодар» воспользовался ситуацией», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Горшков.
После 18 матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.
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