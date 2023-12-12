Тренер Силкин: «Краснодар» здорово провёл осеннюю часть»

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказал уверенность в том, что «Краснодар» вполне может стать чемпионом в нынешнем сезоне.
«Краснодар» меня здорово удивил, они здорово провели осеннюю часть. Теперь всё будет зависеть от того, как «Краснодар» проведёт зимнюю паузу. Кто-то уйдёт, а кто придёт. В игре с ЦСКА Кривцов забил чемпионский гол. Везёт тому, кто везёт. «Краснодар» — фаворит на чемпионство, они точно поборются с «Зенитом», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Силкин.
Отмечается, что в 18 матчах нынешнего сезона РПЛ «Краснодар» одержал 11 побед.
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