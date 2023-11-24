Футболист Деменко: «Краснодар» — фаворит в воскресном матче»

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Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко назвал команду фаворитом в воскресном матче и допустил, что она сможет удержаться на первом месте до перерыва.
«С одной стороны у «Зенита» проще календарь, но с другой — любая команда сейчас может дать бой. «Краснодар» — фаворит в воскресном матче, но «Урал» — серьезная команда. В 16-м туре не будет изменений в таблице», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Деменко.Он добавил, что пока «Краснодар» в хорошей форме, однако матч может сложится как угодно.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак положительно отозвался о команде «Сочи» и отметил, что в ней играют качественные, профессиональные игроки.
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