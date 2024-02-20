Месси заявил, что не сыграл в матчах в Китае не по политическим причинам

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В своем обращении к болельщикам Месси утверждает, что причина его отсутствия на поле в Китае связана с травмой, а не с политикой, сообщает Lenta.ru.
«Если бы это было так, я бы даже не поехал в Японию и не посетил Китай, что я делал много раз», — отмечает футболист, подчеркивая, что причиной его пропуска стал дискомфорт в мышце.Несмотря на его объяснение, Месси подвергся критике за неявку на товарищеский матч против сборной Hong Kong XI 4 февраля. Представители Гонконга выразили разочарование этим событием, отметив, что их правительство и болельщики остались обескуражены.
Впоследствии Месси извинился перед своими поклонниками и пояснил, что его отсутствие на поле обусловлено травмой.
«Тот, кто со мной знаком, знает, что я всегда хочу играть. Это то, что я всегда хочу делать в любом матче», — подчеркнул он.
Организаторы встречи также обещали частичное возмещение стоимости билетов болельщикам в знак извинений за произошедшее.
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