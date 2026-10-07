Раскрыта прибыль хоккейной академии Овечкина

07 октября 2026, 16:47

Super: академия Овечкина получила 418 млн рублей прибыли в 2025 году

Александр Овечкин (Фото: Инстаграм*/aleksandrovechkinofficial)

Российский хоккеист Александр Овечкин объявил, что сезон-2026/27 станет для него последним в НХЛ, однако его бизнес-проекты продолжают работать. Подробностями поделилось издание Super.