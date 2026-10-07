Раскрыта прибыль хоккейной академии Овечкина
Российский хоккеист Александр Овечкин объявил, что сезон-2026/27 станет для него последним в НХЛ, однако его бизнес-проекты продолжают работать. Подробностями поделилось издание Super.
Международная хоккейная академия имени А. М. Овечкина в 2025 году получила 418,3 миллиона рублей прибыли. По данным Rusprofile, спортсмен владеет 35% компании, которая занимается строительством спортивного комплекса в Москве. Еще 50% принадлежат Роману Мирончику, 15% — Андрею Ковалеву. Причем доли всех трех учредителей заложены в Сбербанке.
В 2025 году выручка компании увеличилась с 3,8 до 6,1 миллиона рублей, а прибыль выросла еще более заметно — с 5,6 млн в 2024-м до 418,3 млн в 2025-м. Организация приносит прибыль третий год подряд, при этом строительство комплекса до сих пор продолжается.
Академию возводят в Мневниковской пойме на участке площадью порядка трех гектаров. В ней появятся ледовые арены и тренировочные залы, медицинский центр, гостиница и фитнес-клуб с бассейном. Помимо академии, хоккеист остается учредителем компании «Русская машина», которая занимается оптовой торговлей продуктами, а также владеет ИП в сфере аренды интеллектуальной собственности.
5 октября 40-летняя звезда хоккея объявила, что предстоящий сезон станет для нее последним в НХЛ. За «Вашингтон Кэпиталз» спортсмен выступает с 2005 года и ныне является капитаном команды.
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