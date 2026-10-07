Президент РФС высказался об игре сборной России с Нигерией
Глава РФС Колосков: Матч с Нигерией — поучительный, можно увидеть недоработки
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал ничью сборной России с Нигерией ценным уроком для команды. Об этом стало известно 7 октября.
В разговоре с «РБ Спорт» он отметил, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин должен быть доволен таким результатом. По словам Колоскова, матч завершился со счетом 3:3 и показал футболистам сборной необходимость сохранять концентрацию на протяжении всех 90 минут.
«Такая игра и такая ничья стоит многих легких побед. Это предметный, конкретный урок для футболистов сборной России о том, что игра продолжается 90 минут. И о том, что победить такую команду, как Нигерия, можно только с полной концентрацией, отдачей сил и ответственностью за свои действия», — заявил Колосков.
Он также отметил высокий уровень первого тайма, в котором российская команда действовала эффективно и создала хороший задел. При этом специалист подчеркнул, что результат встречи позволит тренерскому штабу и игрокам лучше понять собственные ошибки и определить направления дальнейшей работы.
«Думаю, Карпин очень доволен, что именно так все получилось. Теперь будет четкое понимание, в каком направлении развиваться дальше. Это очень важно», — добавил Колосков.В сентябре и октябре сборная России провела три товарищеских матча. Команда Карпина обыграла Иран со счетом 2:0 и Намибию — 6:0, после чего сыграла вничью с Нигерией — 3:3.