Президент РФС высказался об игре сборной России с Нигерией

07 октября 2026, 14:44

Глава РФС Колосков: Матч с Нигерией — поучительный, можно увидеть недоработки

Фото: istockphoto/matimix

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал ничью сборной России с Нигерией ценным уроком для команды. Об этом стало известно 7 октября.





В разговоре с «РБ Спорт» он отметил, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин должен быть доволен таким результатом. По словам Колоскова, матч завершился со счетом 3:3 и показал футболистам сборной необходимость сохранять концентрацию на протяжении всех 90 минут.





«Такая игра и такая ничья стоит многих легких побед. Это предметный, конкретный урок для футболистов сборной России о том, что игра продолжается 90 минут. И о том, что победить такую команду, как Нигерия, можно только с полной концентрацией, отдачей сил и ответственностью за свои действия», — заявил Колосков.

«Думаю, Карпин очень доволен, что именно так все получилось. Теперь будет четкое понимание, в каком направлении развиваться дальше. Это очень важно», — добавил Колосков.