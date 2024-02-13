Непомнящий назвал Головина гордостью российского футбола

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявил о высоком уровне полузащитника Александра Головина.
Он отметил, что спортсмен является гордостью российского футбола.
Специалист выразил надежду на то, что Головин появится в Лиге чемпионов в следующем году.
Ранее бывший футболист «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи заявил, что считает правильным переход полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Он выразил уверенность в том, что спортсмен добьётся успехов.
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«Головин очень хорошо выступает в этом сезоне. Наверное, он показывает лучший футбол за всю свою карьеру. Сейчас это зрелый футболист, вокруг которого строится игра «Монако». Можно сказать, что Головин — гордость российского футбола», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Непомнящий.
Ранее бывший футболист «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи заявил, что считает правильным переход полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Он выразил уверенность в том, что спортсмен добьётся успехов.
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Мелисса Тимофеева